КНДР тимчасово зупинили запуск сміття на територію Південної Кореї
Київ • УНН
Північна Корея тимчасово призупинила запуск повітряних куль, наповнених сміттям і екскрементами, в Південну Корею в якості контрзаходу, але попередила, що може відновити кампанію, якщо з півдня будуть розсилатися антисеверокорейські листівки.
Після запусків сотень повітряних куль, наповнених сміттям і екскрементами, через кордон до Південної Кореї посадовці КНДР заявили, що зусилля будуть тимчасово припинені. Про це повідомляє DW, передає УНН.
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Ми тимчасово призупиняємо акцію розкидання макулатури за межами кордону. Це тому, що наші дії є ретельними контрзаходами
Вони попередили, що повітряні кулі знову полетять на південь, якщо Сеул розішле будь-які антипівнічнокорейські листівки на північ.
"Ми дали південнокорейцям повною мірою відчути, наскільки огидно і трудомістко збирати розкидану макулатуру", - йдеться у повідомленні.
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