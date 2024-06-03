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КНДР тимчасово зупинили запуск сміття на територію Південної Кореї

КНДР тимчасово зупинили запуск сміття на територію Південної Кореї

Київ • УНН

 • 20909 перегляди

Північна Корея тимчасово призупинила запуск повітряних куль, наповнених сміттям і екскрементами, в Південну Корею в якості контрзаходу, але попередила, що може відновити кампанію, якщо з півдня будуть розсилатися антисеверокорейські листівки.

Після запусків сотень повітряних куль, наповнених сміттям і екскрементами, через кордон до Південної Кореї посадовці КНДР заявили, що зусилля будуть тимчасово припинені. Про це повідомляє DW, передає УНН.

Деталі

Ми тимчасово призупиняємо акцію розкидання макулатури за межами кордону. Це тому, що наші дії є ретельними контрзаходами

повідомило офіційне корейське центральне інформаційне агентство.

Вони попередили, що повітряні кулі знову полетять на південь, якщо Сеул розішле будь-які антипівнічнокорейські листівки на північ.

"Ми дали південнокорейцям повною мірою відчути, наскільки огидно і трудомістко збирати розкидану макулатуру", - йдеться у повідомленні.

КНДР планує запуск супутника в період з 27 травня по 4 червня27.05.24, 03:52 • 27717 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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