КНДР временно остановили запуск мусора на территорию Южной Кореи

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
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Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня

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Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  159708 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

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Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  153663 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  156784 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
31 мая 2024, 06:07  •  148042 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  143020 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  133433 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

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"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  269474 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

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30 мая 2024, 06:38  •  250227 просмотра

КНДР временно остановили запуск мусора на территорию Южной Кореи

Северная Корея временно приостановила запуск воздушных шаров, наполненных мусором и экскрементами, в Южную Корею в качестве контрмеры, но предупредила, что может возобновить кампанию, если с юга будут рассылаться антисеверокорейские листовки.

Общество •   •  78 просмотра
КНДР временно остановили запуск мусора на территорию Южной Кореи

россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий Сумской области

Россияне совершили 19 нападений на приграничные территории и населенные пункты Сумской области, при этом в нескольких населенных пунктах было зафиксировано 46 взрывов.

Общество •   •  4218 просмотра
россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий Сумской области

На президентских выборах в Исландии одержала победу Халла Томасдоттир

Халла Томасдоттир, предприниматель и бывший директор компании Ричарда Брэнсона, одержала победу на президентских выборах в Исландии, набрав 34,1% голосов, став второй женщиной-президентом страны.

политика •   •  5977 просмотра
На президентских выборах в Исландии одержала победу Халла Томасдоттир

Омбудсмен обратился к ООН и Красному Кресту относительно новых фактов издевательств над украинскими пленными

Омбудсмен обратилась к ООН и Красному Кресту с просьбой задокументировать факты издевательств и жестокого обращения с украинскими военнопленными со стороны российских военных на Харьковском направлении, что нарушает Женевские конвенции.

Война •   •  6972 просмотра
Омбудсмен обратился к ООН и Красному Кресту относительно новых фактов издевательств над украинскими пленными

ОПЕК+ продлила сокращение добычи нефти до 2025 года

Страны ОПЕК + договорились продлить большую часть своих сокращений добычи нефти до 2025 года, постепенно сворачивая их, чтобы поддержать рынок на фоне медленного роста мирового спроса.

Экономика •   •  10154 просмотра
ОПЕК+ продлила сокращение добычи нефти до 2025 года

Франція дозволила Україні бити далекобійними ракетами Scalp по РФ-BBC

Франция и Великобритания позволили Украине наносить удары по российским военным объектам на территории России крылатыми ракетами большой дальности "Скальп"/"Штормовая тень", что позволило наносить удары по аэродромам в приграничных регионах, таких как Курск и Белгород.

Война •   •  12048 просмотра
Франція дозволила Україні бити далекобійними ракетами Scalp по РФ-BBC

ANSA: Зеленский примет участие в саммите G7

Владимир Зеленский примет участие в саммите G7 в Апулии, Италия, что подтвердила премьер-министр Италии Джорджия Мэлони.

Война •   •  13572 просмотра
ANSA: Зеленский примет участие в саммите G7

Завтра в Киеве будут действовать стабилизационные отключения в течение всех суток

Как сообщил глава КГГА Сергей Попков, 3 июня в течение всего дня в Киеве будут действовать стабилизационные отключения, которые позволят удовлетворить около 80% потребностей города в электроэнергии.

Анонсы •   •  16599 просмотра
Завтра в Киеве будут действовать стабилизационные отключения в течение всех суток

В Стамбуле обрушился жилой дом: 1 погибший и 8 раненых

В Стамбуле обрушилось жилое здание, в результате чего 1 человек погиб и 8 получили ранения, что вызвало обеспокоенность по поводу повышения устойчивости города к землетрясениям.

Общество •   •  17017 просмотра
В Стамбуле обрушился жилой дом: 1 погибший и 8 раненых

Трагедия на Хмельнитчине: во время купания утонули двое подростков

Двое подростков утонули во время купания в местном водохранилище в селе Сутковцы Хмельницкой области.

Общество •   •  16873 просмотра
Трагедия на Хмельнитчине: во время купания утонули двое подростков