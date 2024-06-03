КНДР временно остановили запуск мусора на территорию Южной Кореи

После запусков сотен воздушных шаров, наполненных мусором и экскрементами, через границу в Южную Корею чиновники КНДР заявили, что усилия будут временно приостановлены. Об этом сообщает DW, передает УНН.

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Мы временно приостанавливаем акцию разбрасывания макулатуры за пределами границы. Это потому, что наши действия являются тщательными контрмерами сообщило официальное корейское Центральное информационное агентство.

Они предупредили, что воздушные шары снова полетят на юг, если Сеул отправит на север какие-либо против северокорейские листовки.

"Мы дали южнокорейцам в полной мере почувствовать, насколько отвратительно и трудоемко собирать разбросанную макулатуру", - говорится в сообщении.

КНДР планирует запуск спутника в период с 27 мая по 4 июня