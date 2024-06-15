Киев • УНН
Потенциальный визит Путина в Северную Корею может углубить военные связи между двумя странами вопреки резолюциям ООН, что вызывает беспокойство у Южной Кореи и США.
Возможный предстоящий визит главы Кремля Владимира Путина в Северную Корею может углубить военные связи между двумя странами в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, предупредили в пятницу официальные лица Южной Кореи и Соединенных Штатов. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
По словам министерства иностранных дел Сеула, вице-министр иностранных дел Южной Кореи Ким Хонг Кюн во время экстренного телефонного разговора с заместителем госсекретаря США Куртом Кэмпбеллом заявил, что визит Путина не должен привести к расширению военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой в нарушение резолюций.
Повторяя беспокойство Кима, Кэмпбелл пообещал продолжать сотрудничество для преодоления потенциальной региональной нестабильности и вызовов, вызванных поездкой.
Внимательно следя за соответствующими событиями, обе стороны согласились решительно ответить путем тесного сотрудничества на провокации Северной Кореи против Южной Кореи и действия, которые усиливают напряженность в регионе
В среду высокопоставленный чиновник офиса президента Сеула заявил, что Путин, как ожидается, посетит Северную Корею "в ближайшие дни".
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