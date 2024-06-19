Представители Южной Корея во время заседания диалога в сфере безопасности и внешней политики, которое состоялось 18 июня, донесли до Китая свои опасения из-за сотрудничества России и КНДР. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Южной Кореи, передает УНН.

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Наша сторона выразила глубокую обеспокоенность из-за того, что визит президента РФ Владимира Путина в Северную Корею происходит на фоне роста напряженности на Корейском полуострове из-за серии провокаций Северной Кореи, включая запуск баллистических ракет, воздушных шаров с мусором и блокирование сигналов GPS говорится в сообщении

Южная Корея проинформировала Китай о своей позиции, что для нее будет неприемлемо, если этот визит "закончится ослаблением мира и стабильности на полуострове и укреплением военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном", которое якобы имеет место.

По утверждениям Сеула, "рост напряженности вследствие укрепления сотрудничества в военной сфере" между РФ и КНДР противоречит интересам Китая. Республика Корея попросила Пекин "сыграть конструктивную роль" ради стабильности и мира в регионе.

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