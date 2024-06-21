Україна закликає FATF внести росію до чорного списку через угоду із Північною Кореєю

Поглиблення зв'язків росії з такими державами, на які накладені санкції, як Північна Корея та Іран, включаючи військове співробітництво і обхід фінансових санкцій, спонукало Україну звернутися до FATF з проханням внести росію в чорний список на пленарному засіданні 23 червня.