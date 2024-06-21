Україна закликає FATF внести росію до чорного списку через угоду із Північною Кореєю
Київ • УНН
Поглиблення зв'язків росії з такими державами, на які накладені санкції, як Північна Корея та Іран, включаючи військове співробітництво і обхід фінансових санкцій, спонукало Україну звернутися до FATF з проханням внести росію в чорний список на пленарному засіданні 23 червня.
Україна закликає Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) внести росію до "чорного" списку на пленарному засіданні 23 червня через підписану угоду про "всеосяжне" партнерство між рф та КНДР. Про це йдеться у заяві пресслужби Мінфіну України, передає УНН.
У той час як росія формалізує своє "всеосяжне" партнерство з Північною Кореєю, Міністерство фінансів та Державна служба фінансового моніторингу України закликають Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) вжити відповідні дії для захисту безпеки світової фінансової системи та внести росію до "чорного" списку на найближчому пленарному засіданні, що розпочнеться 23 червня
У відомстві вказують, що через невдачі на полі бою, росія стає все більш агресивною, зокрема, поглиблюючи економічні та військові зв'язки з Північною Кореєю.
Армія рф продовжує використовувати балістичні ракети та боєприпаси, придбані у Північної Кореї в обмін на нафту - всупереч санкціям ООН та принципам FATF.
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росія також посилила співпрацю з Іраном - державою, яка перебуває під світовими санкціями та внесена до "чорного" списку FATF. кремль надав Тегерану чорний хід для доступу до міжнародної фінансової системи, об'єднавши платіжні системи в обхід санкцій SWIFT і відкривши в Ірані відділення державного банку ВТБ. росія також значною мірою покладається на іранські безпілотники для підтримки свого незаконного вторгнення.
росія продовжувала використовувати кібератаки для нападів на об'єкти критичної інфраструктури та приватний сектор країн-членів FATF, активізувавши свої зусилля в минулому році.
У Мінфіні нагадали, що у лютому 2023 року FATF зробила безпрецедентний крок, призупинивши членство росії. Через рік FATF опублікувала додаткову заяву, в якій "висловила серйозне занепокоєння з приводу зростаючих фінансових зв'язків країни з державами, внесеними до "чорного" списку, а також зловмисної кібердіяльності, що походить з росії".
Незважаючи на ці попередження, росія не змінила своєї поведінки. Більше того, кількість і серйозність порушень зросла, створюючи додаткові загрози для світової фінансової системи та безпеки, додали у Мінфіні.
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