Посла росії викликали в МЗС Південної Кореї через договір про партнерство москви і Пхеньяна
Київ • УНН
Південна Корея викликала російського посла на знак протесту проти угоди про всеосяжне стратегічне партнерство між росією і Північною Кореєю.
Міністерство закордонних справ Південної Кореї у середу викликало посла росії в Південній Кореї на знак протесту проти підписання договору про "всеосяжне стратегічне партнерство" між Північною Кореєю і росією, згідно з яким дві країни співпрацюватимуть у рамках військового альянсу. Про це УНН повідомляє із посиланням на Yna.
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Перший заступник міністра закордонних справ Кім Хон Гюн викликав посла росії в Південній Кореї георгія зінов'єва в міністерство закордонних справ у Сеулі, щоб передати позицію уряду Південної Кореї щодо договору між Північною Кореєю і росією та військового співробітництва.
Передбачається, що Кім наголосив зінов'єву, що військове співробітництво між Північною Кореєю і росією є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН (РБ ООН) і негативно позначається на регіональній ситуації та відносинах між РК і росією.
Очікується, що він також пояснив контрзаходи, вжиті південнокорейським урядом проти росії напередодні, і передав своє попередження.
Напередодні глава служби національної безпеки Чан Хо Чжин оголосив про заходи щодо запровадження нових санкцій проти Північної Кореї та розширення експортного контролю щодо росії, а також повернувся до питання про "червону лінію" підтримки росією зброї масового знищення в Україні.
Договір про партнерство між Росією і КНДР має стурбувати Китай – Білий дім21.06.24, 00:15 • 30821 перегляд