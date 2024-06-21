Договір про партнерство між Росією і КНДР має стурбувати Китай – Білий дім
Київ • УНН
Росія і Північна Корея підписали угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, яке повинно турбувати Китай, оскільки суперечить позиції Китаю щодо мирного врегулювання конфлікту на Україні.
Договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" між Росією та Північною Кореєю має турбувати не лише США, а й Китай. Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає УНН.
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За словами Кірбі, укладення договору між Москвою і Пхеньяном розходиться з підходами Китаю, які він висловив раніше.
Ми думаємо, що ці занепокоєння розділить Китай, оскільки договір, як видається, прямо суперечить заяві, яку Путін і Сі зробили в Пекіні лише місяць тому
Представник Білого дому наголосив, що занепокоєння мають виникнути в будь-якої країни, яка турбується про безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні та вважає, що рішення Ради безпеки ООН мають виконуватися.
Reuters: росія та КНДР підписали угоду про стратегічне партнерство, яка передбачає військову підтримку 19.06.24, 14:16 • 14204 перегляди