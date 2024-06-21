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Договір про партнерство між Росією і КНДР має стурбувати Китай – Білий дім

Київ • УНН

 • 30821 перегляди

Росія і Північна Корея підписали угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, яке повинно турбувати Китай, оскільки суперечить позиції Китаю щодо мирного врегулювання конфлікту на Україні.

Договір про партнерство між Росією і КНДР має стурбувати Китай – Білий дім

Договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" між Росією та Північною Кореєю має турбувати не лише США, а й Китай. Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає УНН.

Деталі

За словами Кірбі, укладення договору між Москвою і Пхеньяном розходиться з підходами Китаю, які він висловив раніше.

Ми думаємо, що ці занепокоєння розділить Китай, оскільки договір, як видається, прямо суперечить заяві, яку Путін і Сі зробили в Пекіні лише місяць тому

додав він, уточнивши, що йдеться про прихильність мирному й дипломатичному врегулюванню ситуації в Україні.

Представник Білого дому наголосив, що занепокоєння мають виникнути в будь-якої країни, яка турбується про безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні та вважає, що рішення Ради безпеки ООН мають виконуватися.

Reuters: росія та КНДР підписали угоду про стратегічне партнерство, яка передбачає військову підтримку 19.06.24, 14:16 • 14204 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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