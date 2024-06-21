Договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между Россией и Северной Кореей должен беспокоить не только США, но и Китай. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает УНН.

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По словам Кирби, заключение договора между Москвой и Пхеньяном расходится с подходами Китая, которые он высказал ранее.

Мы думаем, что эти опасения разделят Китай, поскольку договор, по-видимому, прямо противоречит заявлению, которое Путин и и сделали в Пекине всего месяц назад добавил он, уточнив, что речь идет о приверженности мирному и дипломатическому урегулированию ситуации в Украине.

Представитель Белого дома подчеркнул, что беспокойство должны возникнуть у любой страны, которая беспокоится о безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и считает, что решения Совета Безопасности ООН должны выполняться.

Reuters: россия и КНДР подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает военную поддержку