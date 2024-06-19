Во время визита президента рф Владимира Путина в Северную Корею москва и Пхеньян подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Путин во время переговоров с Ыном назвал договор "фундаментальным документом, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу".

Отмечается, что соглашение углубляет сотрудничество стран в военной сфере, включая обязательства взаимной обороны помогать друг другу в случае нападения.

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Подписанное сегодня соглашение о всеобъемлющем партнерстве предусматривает, в том числе взаимопомощь в случае агрессии против одной из сторон этого соглашения - заявил Путин во время своего визита в КНДР.

В свою очередь, Ким Чен Ын сказал, что ранее отношения с Россией достигли новой вершины, и что визит Путина укрепит "горячую дружбу" между двумя странами. По его словам, пакт расширит сотрудничество в сферах политики, экономики и обороны.

Отношения наших двух стран поднялись на новый высший уровень альянса - заявил лидер КНДР.

Отмечается, что фактически этот договор заменяет документы, подписанные между РФ и КНДР в 1961, 2000 и 2001 годах.

Дополнение

Кроме всего прочего, Ким Чен Ын выразил полную поддержку войны России в Украине.

Правительство Корейской Народно-Демократической Республики выражает свою полную поддержку и солидарность с российским правительством, армией и народом в проведении "специальной военной операции" (войны. - ред.) в Украине с целью защиты суверенитета, интересов безопасности и территориальной целостности - сказал Ким.

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Напомним

Северная Корея рассчитывает построить альтернативные торговые и платежные системы с Россией в обход западного контроля и санкций.