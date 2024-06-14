Ким Чен Ын отправил россии миллионы артиллерийских снарядов - Bloomberg

Северная Корея отправила в россию контейнеры, в которых может храниться около 5 миллионов артиллерийских снарядов, и президент рф владимир путин, вероятно, получит еще больше, когда вскоре посетит Пхеньян. Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вонсик в интервью Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Шин Вонсик сказал в интервью Bloomberg News, что Сеул обнаружил по меньшей мере 10 000 морских контейнеров, отправляемых из Северной Кореи в россию, в которых может находиться до 4,8 миллиона артиллерийских снарядов, подобных тем, которые путин использует в своих бомбардировках Украины.

Ожидается, что путин будет стремиться к более тесному сотрудничеству с Северной Кореей в сфере безопасности, особенно в области военных поставок, таких как артиллерийские снаряды, которые необходимы для того, чтобы воспользоваться шансом на победу, - сказал Шин Вонсик.

Он также сказал, что Северная Корея отправила десятки баллистических ракет, чтобы помочь путину атаковать своего соседа.

В обмен на боеприпасы россия отправила в Северную Корею технологии, которые помогут ей в реализации планов по развертыванию целого ряда спутников-шпионов, а также обычное вооружение, например танки и самолеты.

Путин намерен посетить Северную Корею уже на следующей неделе, сообщила южнокорейская газета "DongA Ilbo". Эта поездка станет его первым визитом с июля 2000 года, и она подогреет опасения США и их партнеров относительно поставок оружия, которые помогли Кремлю в его нападении на Украину в обмен на помощь, поддерживающую режим Ким Чен Ына.

Напомним

ЕС ввел санкции в отношении еще 9 физических и юридических лиц из Северной Кореи за поддержку агрессивной войны россии против Украины путем предоставления военной помощи и обхода санкций ООН.