Ким Чен Ын отправил россии миллионы артиллерийских снарядов - Bloomberg
Киев • УНН
Северная Корея отправила в россию контейнеры, которые могут вместить около 5 миллионов артиллерийских снарядов, и ожидается, что президент рф владимир путин во время своего предстоящего визита в Пхеньян будет стремиться к более тесному сотрудничеству с Северной Кореей в сфере безопасности, особенно в области военных поставок.
Северная Корея отправила в россию контейнеры, в которых может храниться около 5 миллионов артиллерийских снарядов, и президент рф владимир путин, вероятно, получит еще больше, когда вскоре посетит Пхеньян. Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вонсик в интервью Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Шин Вонсик сказал в интервью Bloomberg News, что Сеул обнаружил по меньшей мере 10 000 морских контейнеров, отправляемых из Северной Кореи в россию, в которых может находиться до 4,8 миллиона артиллерийских снарядов, подобных тем, которые путин использует в своих бомбардировках Украины.
Ожидается, что путин будет стремиться к более тесному сотрудничеству с Северной Кореей в сфере безопасности, особенно в области военных поставок, таких как артиллерийские снаряды, которые необходимы для того, чтобы воспользоваться шансом на победу,
Он также сказал, что Северная Корея отправила десятки баллистических ракет, чтобы помочь путину атаковать своего соседа.
В обмен на боеприпасы россия отправила в Северную Корею технологии, которые помогут ей в реализации планов по развертыванию целого ряда спутников-шпионов, а также обычное вооружение, например танки и самолеты.
Путин намерен посетить Северную Корею уже на следующей неделе, сообщила южнокорейская газета "DongA Ilbo". Эта поездка станет его первым визитом с июля 2000 года, и она подогреет опасения США и их партнеров относительно поставок оружия, которые помогли Кремлю в его нападении на Украину в обмен на помощь, поддерживающую режим Ким Чен Ына.
Напомним
ЕС ввел санкции в отношении еще 9 физических и юридических лиц из Северной Кореи за поддержку агрессивной войны россии против Украины путем предоставления военной помощи и обхода санкций ООН.