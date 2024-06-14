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Кім Чен Ин відправив росії мільйони артилерійських снарядів - Bloomberg

Київ • УНН

 • 15802 перегляди

Північна Корея відправила до росії контейнери, які можуть вмістити близько 5 мільйонів артилерійських снарядів, і очікується, що президент рф володимир путін під час свого майбутнього візиту до Пхеньяну прагнутиме до тіснішої співпраці з Північною Кореєю у сфері безпеки, особливо в галузі військових поставок.

Північна Корея відправила в росію контейнери, в яких може зберігатися близько 5 мільйонів артилерійських снарядів, і президент рф володимир путін, імовірно, отримає ще більше, коли незабаром відвідає Пхеньян. Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік в інтерв'ю Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Шин Вонсік сказав в інтерв’ю Bloomberg News, що Сеул виявив щонайменше 10 000 морських контейнерів, що відправляються з Північної Кореї в росію, в яких може перебувати до 4,8 мільйона артилерійських снарядів, подібних до тих, які путін використовує у своїх бомбардуваннях України.

Очікується, що путін буде прагнути до тіснішої співпраці з Північною Кореєю у сфері безпеки, особливо в галузі військових поставок, таких як артилерійські снаряди, які необхідні для того, щоб скористатися шансом на перемогу,

- сказав Шин Вонсік.

Він також сказав, що Північна Корея відправила десятки балістичних ракет, щоб допомогти путіну атакувати свого сусіда.

В обмін на боєприпаси росія надіслала до Північної Кореї технології, які допоможуть їй у реалізації планів із розгортання цілої низки супутників-шпигунів, а також звичайне озброєння, як-от танки і літаки.

путін має намір відвідати Північну Корею вже наступного тижня, повідомила південнокорейська газета "DongA Ilbo". Ця поїздка стане його першим візитом з липня 2000 року, і вона підігріє побоювання США та їхніх партнерів щодо поставок зброї, які допомогли Кремлю в його нападі на Україну в обмін на допомогу, що підтримує режим Кім Чен Ина.

Нагадаємо

ЄС запровадив санкції щодо ще 9 фізичних та юридичних осіб з Північної Кореї за підтримку агресивної війни росії проти України шляхом надання військової допомоги та обходу санкцій ООН.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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