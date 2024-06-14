Кім Чен Ин відправив росії мільйони артилерійських снарядів - Bloomberg
Київ • УНН
Північна Корея відправила до росії контейнери, які можуть вмістити близько 5 мільйонів артилерійських снарядів, і очікується, що президент рф володимир путін під час свого майбутнього візиту до Пхеньяну прагнутиме до тіснішої співпраці з Північною Кореєю у сфері безпеки, особливо в галузі військових поставок.
Північна Корея відправила в росію контейнери, в яких може зберігатися близько 5 мільйонів артилерійських снарядів, і президент рф володимир путін, імовірно, отримає ще більше, коли незабаром відвідає Пхеньян. Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік в інтерв'ю Bloomberg, пише УНН.
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Шин Вонсік сказав в інтерв’ю Bloomberg News, що Сеул виявив щонайменше 10 000 морських контейнерів, що відправляються з Північної Кореї в росію, в яких може перебувати до 4,8 мільйона артилерійських снарядів, подібних до тих, які путін використовує у своїх бомбардуваннях України.
Очікується, що путін буде прагнути до тіснішої співпраці з Північною Кореєю у сфері безпеки, особливо в галузі військових поставок, таких як артилерійські снаряди, які необхідні для того, щоб скористатися шансом на перемогу,
Він також сказав, що Північна Корея відправила десятки балістичних ракет, щоб допомогти путіну атакувати свого сусіда.
В обмін на боєприпаси росія надіслала до Північної Кореї технології, які допоможуть їй у реалізації планів із розгортання цілої низки супутників-шпигунів, а також звичайне озброєння, як-от танки і літаки.
путін має намір відвідати Північну Корею вже наступного тижня, повідомила південнокорейська газета "DongA Ilbo". Ця поїздка стане його першим візитом з липня 2000 року, і вона підігріє побоювання США та їхніх партнерів щодо поставок зброї, які допомогли Кремлю в його нападі на Україну в обмін на допомогу, що підтримує режим Кім Чен Ина.
Нагадаємо
ЄС запровадив санкції щодо ще 9 фізичних та юридичних осіб з Північної Кореї за підтримку агресивної війни росії проти України шляхом надання військової допомоги та обходу санкцій ООН.