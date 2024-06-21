Міністерство закордонних справ Південної Кореї у середу викликало посла росії в Південній Кореї на знак протесту проти підписання договору про "всеосяжне стратегічне партнерство" між Північною Кореєю і росією, згідно з яким дві країни співпрацюватимуть у рамках військового альянсу. Про це УНН повідомляє із посиланням на Yna.

Детали

Первый заместитель министра иностранных дел Ким Хон Гюн вызвал посла россии в Южной Корее Георгия Зиновьева в Министерство иностранных дел в Сеуле, чтобы передать позицию правительства Южной Кореи по договору между Северной Кореей и россией и военному сотрудничеству.

Предполагается, что Ким подчеркнул Зиновьеву, что военное сотрудничество между Северной Кореей и россией является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН (СБ ООН) и негативно сказывается на региональной ситуации и отношениях между РК и россией.

Ожидается, что он также объяснил контрмеры, предпринятые южнокорейским правительством против россии накануне, и передал свое предупреждение.

Накануне глава Службы национальной безопасности Чан Хо Чжин объявил о мерах по введению новых санкций против Северной Кореи и расширению экспортного контроля в отношении россии, а также вернулся к вопросу о "красной линии" поддержки рф оружия массового уничтожения в Украине.

Договор о партнерстве между Россией и КНДР должен обеспокоить Китай-Белый дом