Додаткові ускладнення: експерт про наслідки можливого внесення рф до чорного списку FATF

Внесення росії до чорного списку Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) буде впливати на всі міжнародні контакти російських компаній і приватних бізнесменів. Про це зазначив економічний експерт Андрій Новак в коментарі УНН. Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан зауважив, що це сповільнить російську економіку.

Ймовірне внесення росії до списку групи з відмивання грошей на пряму не вплине на російську економіку, але опосередковано буде впливати на всі міжнародні контакти російських контрагентів, тобто російських компаній і російських приватних бізнесменів. Будь-які їхні міжнародні угоди, міжнародні фінансові операції будуть під дуже пильним оком FATF - сказав Новак.

За його словами, росії буде набагато складніше обходити міжнародні санкції, які зараз накладені на неї.

Якщо це відбудеться, це буде досить серйозний новий сигнал про те, що росію відносять у фінансовому світі, у світі капіталів, відносять до держави, яка сприяє відмиванню грошей. Це вже не просто якась приватна особа, не просто компанія, а ціла держава. Політично, це називається держава-терорист, а в фінансовому світі це держава з відмивання грошей - зазначив Новак.

На уточнююче запитання, чи в перспективі, це може вплинути на економіку рф, Новак відповів: "Так, в перспективі - це буде впливати на скорочення міжнародних, економічних і фінансових операцій з російськими контрагентами".

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В коментарі УНН Кузан зауважив, що росіяни продовжують активний грошовий товарообмін, продовжують закупівлю всієї необхідної електроніки на заході, в розвинутих країнах, продовжують експортувати свою сировину. Самі санкції не діють.

Отже, розуміємо, що мета України – внести в чорний список саме російську федерацію для того, щоб скрізь, де з'являються російські гроші, можна було, це простежити й щоб банки відмовлялися від будь-якої транзакції, де замішані російські гроші. Умовно кажучи, зараз для росіян питання війни - це лише питання дорожчого придбання якоїсь техніки, технології. Тобто треба просто прогнати ці кошти через кілька прокладок і інші країни. А після потенційного внесення до чорного списку, фактично, це вже буде відповідальність контрагенті, тобто тих хто продає товар за російські гроші й знаючи, що в кінці це опиниться в росіян - сказав Кузан.

Кузан зазначив, що мета України, щоб як мінімум російська економіка зазнала сповільнення.

Але найголовніше, якщо за цей товар буде заплачено саме російськими грошима, ми розуміємо, що це буде відповідальність тих фінансових установ, які здійснюють платежі, які проводять ці платежі. Як мінімум наше завдання, щоб економіка росії зазнала сповільнення, як максимум, щоб усе, що росіяни можуть придбати в країнах заходу і може бути використано для війни, щоб банки відмовлялися обслуговувати такі транзакції й вони просто стали неможливими - наголосив експерт.

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Також за його словами важливо, щоб розвинуті країни відмовлялися від будь-якої взаємодії, відмовлялися продавати товар, тому що продаж передбачає отримання коштів і поставку товару.

Якщо постачати товари звичайно можна, то отримувати гроші вже стане набагато за це тяжче. Це є головне завдання. Ні в якому разі не треба думати, що це вирішить всі питання, що росіяни не матимуть змоги продовжувати війну. Це будуть додаткові ускладнення. Вони не зруйнують економіку війни, але вони точно її сповільнять для росіян. Тому включення росії до чорних списків, тобто прирівнювання її фактично до Ірану, до Північної Кореї на сьогодні є дуже важливим. Це стане фактично єдиним дієвим сигналом того, щоб саме фінансові установи не взаємодіяли, тобто не використовували російські гроші для мілітарних потреб - розповів Кузан.

Доповнення

Politico повідомляло з посиланням на конфіденційний документ, що Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF), наступного тижня ухвалить рішення, чи вносити росію до свого чорного списку.