Україна закликає FATF внести росію до чорного списку на тлі посилення зв'язків з Іраном та КНДР

Україна закликала FATF внести росію до чорного списку на фоні посилення зв'язків з Північною Кореєю та Іраном, повідомили у середу у Мінфіні, пише УНН.

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"Міністерство фінансів України та Державна служба фінансового моніторингу України закликають Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) стримати зростаючі зусилля росії, що спрямовані на підрив глобальної фінансової безпеки та посилення її зв'язків з Іраном та Північною Кореєю", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, чергове засідання FATF відбудеться з 19 по 23 лютого в Парижі, напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну.

"На засіданні росія має бути внесена до "чорного списку" організації, а також FATF має випустити розширену заяву щодо ризиків, які походять з росії", - наголосили у Мінфіні.

Як зазначили у відомстві, ухвалені рік тому заходи FATF, "хоча і є важливими, не змогли стримати росію, яка відтоді стає все більш войовничою і поглиблює зв'язки з Північною Кореєю та Іраном".

"росія використовувала північнокорейські балістичні ракети та боєприпаси в Україні, в тому числі в грудні 2023 та січні 2024 року. Придбання таких ракет і конвенційних озброєнь у Північної Кореї є серйозним порушенням як санкцій ООН, так і принципів FATF", - наголосили у Мінфіні.

Також у відомстві вказали, що "росія дедалі більше використовує БПЛА іранського виробництва для продовження свого незаконного вторгнення і посилення атак проти цивільного населення України". "росія створила спільну платіжну систему, щоб допомогти Ірану оминути SWIFT, і поєднала банківські системи двох країн. Наприкінці цього місяця очікується, що М'янма також приєднається до російської платіжної системи. Як тільки М'янма приєднається до платіжної системи, росія подвоїть фінансову співпрацю з усіма країнами, що внесені до чорного списку FATF", - зазначили у Мінфіні.

Активізація співпраці росії з Іраном та Північною Кореєю дала останнім змогу зайти у світову фінансову систему використовуючи "чорний хід". Для вирішення цієї проблеми FATF мусить внести росію до "чорного списку" та попередити міжнародну фінансову систему про ризики, які створює росія - заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Ми впевнені, що FATF розгляне це питання з максимальною увагою під час майбутнього пленарного засідання, щоб допомогти захистити глобальну фінансову безпеку", - додав голова Державної служби фінмоніторингу Ігор Черкаський.

Доповнення

Рік тому FATF призупинила членство росії за порушення ключових принципів організації, що полягають у сприянні безпеці, захищеності та цілісності світової фінансової системи. FATF також висловила глибоке занепокоєння повідомленнями про торгівлю зброєю між росією та державами, що перебувають під санкціями ООН, а також зловмисною кіберактивністю, що походить з росії.

Додатково

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше закликав дочекатися остаточної експертизи щодо використання росією ракет виробництва КНДР. Зазначив, що такий тип ракет в Україні рф раніше не використовувала.

"Відповідна експертиза нам також призначена, об’єкти будуть передані з дня на день, і вже після їх вивчення скажемо однозначно. Звісно, попередньо ми переглядали та аналізували всі фото й відеоматеріали, які є в загальному доступі. Розуміємо, що елементів, які там зафіксовані, тобто візуально специфічних деталей, кабелів, їх кольору, матеріалу та інших характеристик у жодній досі дослідженій російській ракеті не було. Водночас встановлених фактів використання ракет корейського виробництва, як і за фактом атак по столиці наразі немає. Тут будемо виконувати свою роботу й надамо інформацію додатково щойно це стане можливим", - зазначив Олександр Рувін.