Україна закликає FATF внести росію до чорного списку на тлі посилення зв'язків з Іраном та КНДР
Київ • УНН
Україна закликала FATF внести росію до чорного списку на майбутньому засіданні через зростаючі фінансові зв'язки росії з Іраном та Північною Кореєю, які загрожують глобальній безпеці.
Україна закликала FATF внести росію до чорного списку на фоні посилення зв'язків з Північною Кореєю та Іраном, повідомили у середу у Мінфіні, пише УНН.
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"Міністерство фінансів України та Державна служба фінансового моніторингу України закликають Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) стримати зростаючі зусилля росії, що спрямовані на підрив глобальної фінансової безпеки та посилення її зв'язків з Іраном та Північною Кореєю", - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, чергове засідання FATF відбудеться з 19 по 23 лютого в Парижі, напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну.
"На засіданні росія має бути внесена до "чорного списку" організації, а також FATF має випустити розширену заяву щодо ризиків, які походять з росії", - наголосили у Мінфіні.
Як зазначили у відомстві, ухвалені рік тому заходи FATF, "хоча і є важливими, не змогли стримати росію, яка відтоді стає все більш войовничою і поглиблює зв'язки з Північною Кореєю та Іраном".
"росія використовувала північнокорейські балістичні ракети та боєприпаси в Україні, в тому числі в грудні 2023 та січні 2024 року. Придбання таких ракет і конвенційних озброєнь у Північної Кореї є серйозним порушенням як санкцій ООН, так і принципів FATF", - наголосили у Мінфіні.
Також у відомстві вказали, що "росія дедалі більше використовує БПЛА іранського виробництва для продовження свого незаконного вторгнення і посилення атак проти цивільного населення України". "росія створила спільну платіжну систему, щоб допомогти Ірану оминути SWIFT, і поєднала банківські системи двох країн. Наприкінці цього місяця очікується, що М'янма також приєднається до російської платіжної системи. Як тільки М'янма приєднається до платіжної системи, росія подвоїть фінансову співпрацю з усіма країнами, що внесені до чорного списку FATF", - зазначили у Мінфіні.
Активізація співпраці росії з Іраном та Північною Кореєю дала останнім змогу зайти у світову фінансову систему використовуючи "чорний хід". Для вирішення цієї проблеми FATF мусить внести росію до "чорного списку" та попередити міжнародну фінансову систему про ризики, які створює росія
"Ми впевнені, що FATF розгляне це питання з максимальною увагою під час майбутнього пленарного засідання, щоб допомогти захистити глобальну фінансову безпеку", - додав голова Державної служби фінмоніторингу Ігор Черкаський.
Доповнення
Рік тому FATF призупинила членство росії за порушення ключових принципів організації, що полягають у сприянні безпеці, захищеності та цілісності світової фінансової системи. FATF також висловила глибоке занепокоєння повідомленнями про торгівлю зброєю між росією та державами, що перебувають під санкціями ООН, а також зловмисною кіберактивністю, що походить з росії.
Додатково
Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше закликав дочекатися остаточної експертизи щодо використання росією ракет виробництва КНДР. Зазначив, що такий тип ракет в Україні рф раніше не використовувала.
"Відповідна експертиза нам також призначена, об’єкти будуть передані з дня на день, і вже після їх вивчення скажемо однозначно. Звісно, попередньо ми переглядали та аналізували всі фото й відеоматеріали, які є в загальному доступі. Розуміємо, що елементів, які там зафіксовані, тобто візуально специфічних деталей, кабелів, їх кольору, матеріалу та інших характеристик у жодній досі дослідженій російській ракеті не було. Водночас встановлених фактів використання ракет корейського виробництва, як і за фактом атак по столиці наразі немає. Тут будемо виконувати свою роботу й надамо інформацію додатково щойно це стане можливим", - зазначив Олександр Рувін.