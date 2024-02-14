Украина призывает FATF внести россию в черный список на фоне усиления связей с Ираном и КНДР
Украина призвала FATF внести россию в черный список на предстоящем заседании из-за растущих финансовых связей россии с Ираном и Северной Кореей, которые угрожают глобальной безопасности.
В Черкасской области через суд хотят вернуть земли под Успенским собором в Каневе, которые "захватила" УПЦ (МП)
Прокуратура просит вернуть государству право собственности на землю, на которой расположен Успенский собор 12 века в Черкасской области.
россияне ударили по Никополю: поврежден газопровод, ранен человек
В результате российского обстрела Никополя был ранен один человек и поврежден газопровод.
Правительство приняло постановление о международной военной помощи: в Минобороны рассказали, что оно предусматривает
Правительство приняло постановление, которое регулирует получение и использование международной военной помощи в соответствии с потребностями Вооруженных Сил Украины.
Представители министерств Украины и Польши договариваются с польскими перевозчиками о прекращении протестов
Представители Украины и Польши ведут переговоры с польскими перевозчиками, чтобы те прекратили постоянные протесты с блокированием границы, которые наносят ущерб экономике обеих стран.
Призывали к захвату Киева и оправдывали агрессию рф: задержаны 5 пророссийских агитаторов
Пятерых пророссийских агитаторов задержали за оправдание российской агрессии и призывы к захвату Киева.
Тепло, как в апреле: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
Вчера, 13 февраля в Киеве была зафиксирована самая высокая температура воздуха для этой даты, которая превысила предыдущий рекорд на 0,3°C.
ЕС предлагает санкции против китайских компаний, которые помогают в военных усилиях рф - Guardian
ЕС впервые предлагает наложить санкции на компании в материковом Китае в рамках своего последнего пакета, направленного на закрытие лазеек, которые позволяют России получать военные технологии через третьи страны для своих оружейных заводов, говорится в сообщении.
Оккупанты усиливают агитацию накануне "выборов" в рф, голосовать разрешили даже с украинским паспортом - Лысогор
В оккупированных частях Луганской области агитируют за единого кандидата, поддерживаемого россией на предстоящих "выборах", при этом некоторые жители все еще могут голосовать с украинскими паспортами.
При попытке нелегального перехода границы с Румынией в Карпатах погиб мужчина
Румынские пограничники нашли тело украинца, который погиб, пытаясь попасть в Румынию из Украины через Карпаты.