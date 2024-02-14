Украина призывает FATF внести россию в черный список на фоне усиления связей с Ираном и КНДР

Украина призвала FATF внести россию в черный список на фоне усиления связей с Северной Кореей и Ираном, сообщили в среду в Минфине, пишет УНН.

Детали

"Министерство финансов Украины и Государственная служба финансового мониторинга Украины призывают Группу по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) сдержать растущие усилия россии, направленные на подрыв глобальной финансовой безопасности и усиление ее связей с Ираном и Северной Кореей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, очередное заседание FATF состоится с 19 по 23 февраля в Париже, накануне второй годовщины полномасштабного вторжения россии в Украину.

"На заседании россия должна быть внесена в "черный список" организации, а также FATF должна выпустить расширенное заявление о рисках, которые происходят из россии", - отметили в Минфине.

Как указали в ведомстве, принятые год назад меры FATF, "хотя и являются важными, не смогли сдержать россию, которая с тех пор становится все более воинственной и углубляет связи с Северной Кореей и Ираном".

"россия использовала северокорейские баллистические ракеты и боеприпасы в Украине, в том числе в декабре 2023 и январе 2024 года. Приобретение таких ракет и конвенционных вооружений у Северной Кореи является серьезным нарушением как санкций ООН, так и принципов FATF", - отметили в Минфине.

Также в ведомстве указали, что "россия все больше использует БПЛА иранского производства для продолжения своего незаконного вторжения и усиления атак против гражданского населения Украины". "россия создала совместную платежную систему, чтобы помочь Ирану обойти SWIFT, и соединила банковские системы двух стран. В конце этого месяца ожидается, что Мьянма также присоединится к российской платежной системе. Как только Мьянма присоединится к платежной системе, россия удвоит финансовое сотрудничество со всеми странами, внесенными в черный список FATF", - отметили в Минфине.

Активизация сотрудничества россии с Ираном и Северной Кореей дала последним возможность зайти в мировую финансовую систему, используя "черный ход". Для решения этой проблемы FATF должна внести россию в "черный список" и предупредить международную финансовую систему о рисках, которые создает россия - заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Мы уверены, что FATF рассмотрит этот вопрос с максимальным вниманием во время предстоящего пленарного заседания, чтобы помочь защитить глобальную финансовую безопасность", - добавил председатель Государственной службы финмониторинга Игорь Черкасский.

Дополнение

Год назад FATF приостановила членство россии за нарушение ключевых принципов организации, заключающихся в содействии безопасности, защищенности и целостности мировой финансовой системы. FATF также выразила глубокую обеспокоенность сообщениями о торговле оружием между россией и государствами, находящимися под санкциями ООН, а также злонамеренной киберактивностью, происходящей из россии.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее призвал дождаться окончательной экспертизы по использованию россией ракет производства КНДР. Отметил, что такой тип ракет в Украине рф ранее не использовала.

"Соответствующая экспертиза нам также назначена, объекты будут переданы со дня на день, и уже после их изучения скажем однозначно. Конечно, предварительно мы просматривали и анализировали все фото и видеоматериалы, которые есть в общем доступе. Понимаем, что элементов, которые там зафиксированы, то есть визуально специфических деталей, кабелей, их цвета, материала и других характеристик ни в одной до сих пор исследованной российской ракете не было. В то же время установленных фактов использования ракет корейского производства, как и по факту атак по столице пока нет. Здесь будем выполнять свою работу и предоставим информацию дополнительно как только это станет возможным", - отметил Александр Рувин.