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В обхід санкцій: росія закуповувала запчастини для обладнання нідерладського виробника мікросхем

В обхід санкцій: росія закуповувала запчастини для обладнання нідерладського виробника мікросхем

Київ • УНН

 • 26755 перегляди

Російські компанії придбали запчастини для верстатів ASML 90-х років через китайських посередників. Обладнання могло використовуватися для виробництва мікросхем, зокрема для безпілотників.

росія змогла закупити запчастини для обладнання виробництва нідерландської компанії ASML. Мова йде про верстати, що використовуються для виготовлення схем чипів, пише УНН з посиланням на Reuters.

Протягом 2022-2023 років російські компанії закуповували запчастини для обладнання виробництва компанії ASML – лідера серед технологічних компаній Європи у галузі сучасних літографічних систем. Йдеться про обладнання 90-х років, зокрема, PAS-5500.

Вироблене у 1990-х роках обладнання не вважається товарами подвійного призначення, тобто таким, що потенційно може бути використане у військовій сфері.

Водночас, таке обладнання могло бути використане російськими компаніями для виробництва аналогових мікросхем, зокрема, для безпілотників.

Після вторгнення росії в Україну в 2022 році європейські санкції заблокували продаж електронного обладнання до росії.

ASML повідомила агентству Reuters, що дотримується санкцій і що навіть до їх введення компанія продавала в росії мало інструментів. Вони зауважили, що не постачають до рф і запчастини до свого обладнання. Водночас, журналісти з’ясували, що російська сторона закуповувала запчастини через китайських посередників.

Вказується, що журналісти нідерландського видання Trouw зафіксували 170 випадків імпорту запчастин російським фірмам.

Додамо

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін розповів, що завдяки співпраці фахівців установи та зарубіжних ЗМІ у Нідерландах арештували трьох осіб, які в обхід санкцій постачали до росії товари для військових потреб.

"Ми щиро вдячні міжнародним розслідувачам, професійна діяльність яких допомагає перекривати російські шляхи незаконного постачання іноземної мікроелектроніки для комплектації ворожих ракет і безпілотників. Серед останнього – маємо успішний кейс взаємодії із журналістами Нідерландів. Їх розслідування призвело до того, що влада країни заарештувала трьох осіб в рамках багатонаціонального розслідування міжнародної контрабандної мережі, яка працювала задля обходу загальноєвропейських санкцій проти росії. Такі невеликі локальні кроки допомагають підвищувати ефективність санкційного тиску на країну-агресорку", - зазначив Рувін.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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