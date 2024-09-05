В обход санкций: россия закупала запчасти для оборудования нидерладского производителя микросхем

россия смогла закупить запчасти для оборудования производства нидерландской компании ASML. Речь идет о станках, используемых для изготовления схем чипов, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

В течение 2022-2023 годов российские компании закупали запчасти для оборудования производства компании ASML - лидера среди технологических компаний Европы в области современных литографических систем. Речь идет об оборудовании 90-х годов, в частности, PAS-5500.

Произведенное в 1990-х годах оборудование не считается товарами двойного назначения, то есть таким, которое потенциально может быть использовано в военной сфере.

В то же время, такое оборудование могло быть использовано российскими компаниями для производства аналоговых микросхем, в частности, для беспилотников.

После вторжения россии в Украину в 2022 году европейские санкции заблокировали продажу электронного оборудования в россию.

ASML сообщила агентству Reuters, что придерживается санкций и что даже до их введения компания продавала в россии мало инструментов. Они отметили, что не поставляют в рф и запчасти к своему оборудованию. В то же время, журналисты выяснили, что российская сторона закупала запчасти через китайских посредников.

Указывается, что журналисты нидерландского издания Trouw зафиксировали 170 случаев импорта запчастей российским фирмам.

Добавим

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин рассказал, что благодаря сотрудничеству специалистов учреждения и зарубежных СМИ в Нидерландах арестовали трех человек, которые в обход санкций поставляли в россию товары для военных нужд.

"Мы искренне благодарны международным расследователям, профессиональная деятельность которых помогает перекрывать российские пути незаконных поставок иностранной микроэлектроники для комплектации вражеских ракет и беспилотников. Среди последнего - имеем успешный кейс взаимодействия с журналистами Нидерландов. Их расследование привело к тому, что власти страны арестовали трех человек в рамках многонационального расследования международной контрабандной сети, которая работала для обхода общеевропейских санкций против россии. Такие небольшие локальные шаги помогают повышать эффективность санкционного давления на страну-агрессора", - отметил Рувин.