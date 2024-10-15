МИД Украины призывает партнеров заблокировать теневой флот рф
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал ввести эффективные санкции против «теневого флота» РФ. Он подчеркнул, что Россия продолжает зарабатывать миллиарды на экспорте энергоресурсов, финансируя свою военную машину.
Международным партнерам Украины следует ввести действительно действенные санкции против теневого флота рф, чтобы лишить ее доходов. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.
Детали
Сибига отметил, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для Европы, и при этом продолжает зарабатывать миллиарды на экспорте энергоресурсов в европейские страны и через европейские воды, а затем эти средства идут на финансирование военной машины Кремля.
Европа может и должна лишить Россию ее кровавых энергетических доходов. Российский «теневой флот» старых и плохо застрахованных нефтяных танкеров - это насущная угроза экологической катастрофы в Европе, как утверждают в аналитическом центре Киевской школы экономики. Европе пора принять реальные меры, чтобы заблокировать этот теневой флот, ударить по военному бюджету России, спасти жизни и окружающую среду
Напомним,
Летом ЕС ввел 14-й пакет санкций против РФ в связи с войной России против Украины, вводя еще больше ограничений для таких секторов российской экономики, как энергетика, финансы и торговля, и еще больше усложняя обход санкций ЕС.
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