Новый премьер Японии Исиба пообещал продолжать санкции против рф и поддержку Украины

Новый премьер-министр Японии Сигеру Исиба заявил, что будет продолжать санкции против россии и поддержку Украины. Об этом он сказал в своей программной речи в парламенте, пишет УНН.

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"Мы продолжим решительно продвигать санкции против россии и поддержку Украины. Отношения Японии и россии находятся в сложной ситуации, но Япония по-прежнему твердо предана решению территориального вопроса и заключению мирного договора", - сказал новый премьер-министр Японии Сигеру Исиба.

Он также подчеркнул, что "мы защитим Японию от быстро меняющейся обстановки в сфере безопасности". "россия, постоянный член Совета Безопасности ООН, продолжает вторгаться в Украину, и война продолжается. Сегодняшняя Украина может стать завтрашней Восточной Азией. Многие люди имеют подобные опасения", - отметил премьер Японии.

"В свете нынешней ситуации я буду увеличивать количество дружественных стран и стран-единомышленников на основе альянса Японии и США, сбалансированно укреплять как наш дипломатический, так и оборонный потенциал, а также способствовать миру в нашей стране с помощью дипломатии, основанной на реалистичных национальных интересах", - отметил Исиба.

В Японии сменилось правительство, новым премьер-министром стал Сигеру Исиба