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Новий прем'єр Японії Ісіба пообіцяв продовжити санкції проти рф та підтримку України

Новий прем'єр Японії Ісіба пообіцяв продовжити санкції проти рф та підтримку України

Київ • УНН

 • 49917 перегляди

Сігеру Ісіба, новий прем'єр-міністр Японії, заявив про продовження санкцій проти Росії та підтримку України. Він також наголосив на зміцненні оборонного потенціалу Японії та розширенні співпраці з союзниками.

Новий прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба заявив, що продовжуватиме санкції проти росії та підтримку України. Про це він сказав у своїй програмній промові в парламенті, пише УНН.

Деталі 

"Ми продовжимо рішуче просувати санкції проти росії та підтримку України. Відносини Японії та Росії перебувають у складній ситуації, але Японія, як і раніше, твердо віддана вирішенню територіального питання та укладенню мирного договору", - сказав новий прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба.

Він також підкреслив, що "ми захистимо Японію від обстановки, що швидко змінюється в сфері безпеки". "росія, постійний член Ради Безпеки ООН, продовжує вторгатися в Україну, і війна триває. Сьогоднішня Україна може стати завтрашньою Східною Азією. Багато людей мають подібні побоювання", - зазначив прем'єр Японії.

"У світлі нинішньої ситуації я збільшуватиму кількість дружніх країн і країн-однодумців на основі альянсу Японії та США, збалансовано зміцнюватиму як наш дипломатичний, так і оборонний потенціал, а також сприятиму миру в нашій країні за допомогою дипломатії, заснованої на реалістичних національних інтересах", - зазначив Ісіба.

В Японії змінився уряд, новим прем’єр-міністром став Сігеру Ісіба01.10.24, 12:44 • 12731 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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