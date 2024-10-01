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Актуальне
В Японії змінився уряд, новим прем’єр-міністром став Сігеру Ісіба

В Японії змінився уряд, новим прем’єр-міністром став Сігеру Ісіба

Київ • УНН

 • 12731 перегляди

Лідер правлячої партії Шігеру Ішіба призначений 102-м прем'єр-міністром Японії після відставки попереднього уряду Фуміо Кісіди. Ішіба пообіцяв продовжити їх економічну політику та призначити парламентські вибори на 27 жовтня.

Голова правлячої партії Сігеру Ісіба був призначений 102-м прем'єр-міністром Японії. Про це УНН пише з посиланням на Офіс прем’єр-міністра країни.

Деталі

Зранку у вівторок подав у відставку попередній уряд Японії, який з 2021 року очолював Фуміо Кісіда.

Напередодні змінився лідер правлячої Ліберально-демократичної партії і, оскільки партійна коаліція контролює парламент, новий керівник партії Сігеру Ісіба був обраний і головою уряду.

Він пообіцяв продовжити економічну політику попереднього уряду, спрямовану на виведення Японії з дефляції та досягнення реального підвищення зарплат, одночасно вирішуючи такі проблеми, як зниження народжуваності та чисельності населення Японії, а також стійкості до стихійних лих.

Також Ісіба заявив, що планує призначити парламентські вибори на 27 жовтня.

Він призначив колишнього міністра навколишнього середовища Сіндзіро Коїдзумі, який посів третє місце в партійних перегонах за лідерство, головою передвиборчої робочої групи партії.

Очікується, що міністром закордонних справ він призначить експерта і свого давнього довіреного Такеші Івайю, а ще одну довірену особу, генерала Накатані, - начальником Генштабу.

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Як пише АР, Ішіба запропонував азійську версію військового альянсу НАТО і більше дискусій між регіональними партнерами щодо використання американських ядерних сил стримування. Він також запропонував більш рівноправний японсько-американський безпековий альянс, включаючи спільне управління американськими базами в Японії і розміщення баз Сил самооборони Японії в США.

Днями Ісіба наголосив на необхідності посилення безпеки Японії, відзначивши нещодавні порушення японського повітряного простору російськими та китайськими військовими літаками і неодноразові ракетні запуски Північної Кореї.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з японською колегою Йоко Камікавою подальшу підтримку України та співпрацю між країнами. Сторони скоординували кроки щодо Формули миру, відновлення України, енергетичної допомоги.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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