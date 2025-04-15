Сили самооборони Японії

В японському аеропорту Міядзакі стався вибух, що призвів до руйнування руліжної доріжки. Всі рейси скасовано, злітно-посадкова смуга закрита, причини інциденту розслідуються.
Лідер правлячої партії Шігеру Ішіба призначений 102-м прем'єр-міністром Японії після відставки попереднього уряду Фуміо Кісіди. Ішіба пообіцяв продовжити їх економічну політику та призначити парламентські вибори на 27 жовтня.
У районі Приютного окупанти збирають особовий склад для штурмових дій. На Оріхівському напрямку щодня проводяться наступальні операції з використанням баггі та авіаударів.
Японський військовий корабель JS Sazanami вперше пройшов через Тайванську протоку між Тайванем і Китаєм. Це значний крок Японії, яка раніше уникала таких дій, щоб не дратувати Китай.
Російський літак Іл-38 тричі порушив повітряний простір Японії 23 вересня. У відповідь японські винищувачі вперше застосували сигнальні ракети, а Токіо подало жорсткий протест російському уряду.
У Японії притягнули до дисциплінарної відповідальності понад 200 посадовців оборонного відомства, включно з вищим військовим командуванням, за неналежне поводження з секретною інформацією та інші інциденти.
Основні зусилля противник зосередив на Херсонському напрямку, зокрема у Кринках, де вчора відбулося дев'ять штурмів. У Роботиному більш-менш тихо, в самому населеному пункті росіян немає.
На конференції у Великій Британії обговорюється планування спільних міжнародних навчань Sea Breeze з акцентом на розмінування за участю українських протимінних кораблів, дислокованих у Шотландії.
Росія, можливо, втратила свій останній корабель-носій крилатих ракет "Циклон" у Криму, залишивши там лише менш стратегічно важливі військові частини.
Сьогодні вранці російські окупанти активізувалися у районах Старомайорського, Кринках та Роботиного, проте українські війська не втратили позиції.
У районі Кринок Херсонської області вчора ворог не вів жодного обстрілу, можливо, через посилення тиску на Оріхівському напрямку, де відбулося 19 обстрілів.
Російські війська продовжують тиснути на ЗСУ в районі Старомайорського в Донецькій області, здійснивши 13 спроб штурму з 22. росіяни використовують авіацію та артилерію.
На півдні України ситуація залишається стабільною: сталися 14 ворожих штурмів, переважно на Запоріжжі, тоді як у Чорному морі ворожих кораблів не зафіксовано.
Американський адмірал Джон Аквіліно вважає, що Китай хоче мати можливість вторгнутися на Тайвань до 2027 року на основі директиви президента Сі Цзіньпіна для військових.
Російські окупаційні війська завдали удару балістичною ракетою по Кіровоградській області в Україні. Попередньо постраждалих немає, екстрені служби працюють на місці влучання та оцінюють наслідки удару.
Сили протиповітряної оборони ефективно спрацювали проти атак безпілотників вночі, але на відкритій місцевості все ж було кілька ворожих влучень, наслідки яких з'ясовуються, повідомила Наталія Гуменюк.
4-річна дівчинка отримала осколкове поранення спини та контузію в результаті російського ракетного обстрілу Одеського району, в результаті якого загинули 4 людини, в тому числі дитина, і ще 14 отримали поранення.
Російські війська обстріляли ракетами Одеську область, влучивши в інфраструктурний об'єкт, незважаючи на те, що протиповітряна оборона збила дві ракети.
Під час нічної тривоги сили протиповітряної оборони знищили 20 безпілотників над кількома областями, уламки яких пошкодили приватне подвір'я та обірвали лінію електропередач в Одеському районі.
За добу на Оріхівському та Херсонському напрямках Об'єднані сили ліквідували 111 окупантів та знищили 40 одиниць озброєння і військової техніки, у тому числі танки, бронемашини, артилерійські системи та безпілотники.
Ворог обстріляв Херсонську та Миколаївську області ракетами різних типів, у тому числі балістичними ракетами в Херсоні та керованими ракетами в Миколаєві, пошкодивши інфраструктуру, але не спричинивши жертв.
За минулу добу на Оріхівському та Херсонському напрямках Сили оборони півдня знищили 112 окупантів та ліквідували 27 одиниць озброєння і військової техніки, у тому числі 8 артилерійських систем, 2 зенітно-ракетні комплекси, 15 одиниць бронетехніки та 2 радіолокаційні станції.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Південь" противник здійснив невдалі штурми українських позицій поблизу Кринок та Роботиного, зазнав втрат і відступив.
У Запорізькій області працюють системи протиповітряної оборони у зв'язку з повідомленням про атаку безпілотника, повідомляє Південне командування сил оборони.
Два російські розвідувальні безпілотники були збиті українськими силами протиповітряної оборони в Одеській області 20 березня 2023 року.
В Одеській області ведуться бойові дії з системами протиповітряної оборони, які залучають безпілотники з боку Чорного моря, повідомляє Південне командування сил оборони.
Військовий гелікоптер Сил самооборони Японії розбився в префектурі Оіта, ніхто з місцевих жителів не постраждав.
Минулої доби Збройні Сили України знищили 52 російських окупантів, 2 самохідні артилерійські установки, 6 гармат, 5 безпілотних літальних апаратів, 22 автомобілі, 1 катер та 2 генератори на лівому березі річки Дніпро.
Сили оборони повідомили, що противник здійснив 2 авіаудари з використанням керованих і некерованих боєприпасів, запустив 47 безпілотників, включаючи 1 ударний БПЛА, скинув 30 бомб з різних БПЛА, а також 5 разів застосував артилерію, влучивши в кілька населених пунктів, в результаті чого загинув 1 мирний житель і 5 отримали поранення.
Українські війська знищили понад 50 російських військових та центр управління безпілотниками в Херсонській області.