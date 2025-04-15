Сили самооборони Японії

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19400 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 133993 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 125252 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126698 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125215 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127823 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192373 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76760 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164011 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115344 перегляди

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У японському аеропорту припинено польоти через вибух на злітно-посадковій смузі

В японському аеропорту Міядзакі стався вибух, що призвів до руйнування руліжної доріжки. Всі рейси скасовано, злітно-посадкова смуга закрита, причини інциденту розслідуються.

Новини Світу • 2 жовтня, 07:15 • 15098 перегляди

В Японії змінився уряд, новим прем’єр-міністром став Сігеру Ісіба

Лідер правлячої партії Шігеру Ішіба призначений 102-м прем'єр-міністром Японії після відставки попереднього уряду Фуміо Кісіди. Ішіба пообіцяв продовжити їх економічну політику та призначити парламентські вибори на 27 жовтня.

Новини Світу • 1 жовтня, 09:44 • 12732 перегляди

Окупанти готуються до штурмових дій на Запорізькому напрямку - Волошин

У районі Приютного окупанти збирають особовий склад для штурмових дій. На Оріхівському напрямку щодня проводяться наступальні операції з використанням баггі та авіаударів.

Війна • 30 вересня, 15:58 • 16970 перегляди

Японія вперше провела військовий корабель через Тайванську протоку

Японський військовий корабель JS Sazanami вперше пройшов через Тайванську протоку між Тайванем і Китаєм. Це значний крок Японії, яка раніше уникала таких дій, щоб не дратувати Китай.

Новини Світу • 26 вересня, 06:52 • 18564 перегляди

Японський винищувач перехопив російський військовий літак та випустив сигнальні ракети

Російський літак Іл-38 тричі порушив повітряний простір Японії 23 вересня. У відповідь японські винищувачі вперше застосували сигнальні ракети, а Токіо подало жорсткий протест російському уряду.

Новини Світу • 23 вересня, 15:33 • 18080 перегляди

В Японії вище військове командування отримало догану за неналежне поводження із секретною інформацією

У Японії притягнули до дисциплінарної відповідальності понад 200 посадовців оборонного відомства, включно з вищим військовим командуванням, за неналежне поводження з секретною інформацією та інші інциденти.

Новини Світу • 12 липня, 09:03 • 15640 перегляди

Ворог сконцентрував основні зусилля на Херсонському напрямку, в Роботиному російських військ немає - Плетенчук

Основні зусилля противник зосередив на Херсонському напрямку, зокрема у Кринках, де вчора відбулося дев'ять штурмів. У Роботиному більш-менш тихо, в самому населеному пункті росіян немає.

Війна • 23 травня, 07:15 • 24199 перегляди

На конференції в Британії узгоджується планування навчань Sea Breeze – Плетенчук

На конференції у Великій Британії обговорюється планування спільних міжнародних навчань Sea Breeze з акцентом на розмінування за участю українських протимінних кораблів, дислокованих у Шотландії.

Політика • 21 травня, 13:38 • 13458 перегляди

росія, ймовірно, втратила останній носій крилатих ракет у Криму

Росія, можливо, втратила свій останній корабель-носій крилатих ракет "Циклон" у Криму, залишивши там лише менш стратегічно важливі військові частини.

Війна • 20 травня, 07:30 • 28168 перегляди

Окупанти зранку активізували зусилля в районах Старомайорського, Кринках і Роботиного

Сьогодні вранці російські окупанти активізувалися у районах Старомайорського, Кринках та Роботиного, проте українські війська не втратили позиції.

Війна • 14 травня, 06:24 • 20547 перегляди

Ворог минулої доби не провів жодного штурму на Кринки: у ЗСУ назвали причину

У районі Кринок Херсонської області вчора ворог не вів жодного обстрілу, можливо, через посилення тиску на Оріхівському напрямку, де відбулося 19 обстрілів.

Війна • 13 травня, 07:34 • 52563 перегляди

рф продовжує тиснути в районі Старомайорського

Російські війська продовжують тиснути на ЗСУ в районі Старомайорського в Донецькій області, здійснивши 13 спроб штурму з 22. росіяни використовують авіацію та артилерію.

Війна • 12 травня, 09:58 • 29622 перегляди

Плетенчук про ситуацію на півдні: "залишається стабільною"

На півдні України ситуація залишається стабільною: сталися 14 ворожих штурмів, переважно на Запоріжжі, тоді як у Чорному морі ворожих кораблів не зафіксовано.

Війна • 11 травня, 06:58 • 30372 перегляди

Китай хоче мати можливість вторгнутися на Тайвань до 2027 року - американський адмірал

Американський адмірал Джон Аквіліно вважає, що Китай хоче мати можливість вторгнутися на Тайвань до 2027 року на основі директиви президента Сі Цзіньпіна для військових.

Новини Світу • 24 квітня, 09:01 • 19152 перегляди

росіяни вдарили по Кіровоградщині балістикою - Сили оборони Півдня

Російські окупаційні війська завдали удару балістичною ракетою по Кіровоградській області в Україні. Попередньо постраждалих немає, екстрені служби працюють на місці влучання та оцінюють наслідки удару.

Війна • 15 квітня, 16:32 • 47575 перегляди

Сили ППО відбили атаки дронів, але не обійшлося без ворожих влучань - Гуменюк

Сили протиповітряної оборони ефективно спрацювали проти атак безпілотників вночі, але на відкритій місцевості все ж було кілька ворожих влучень, наслідки яких з'ясовуються, повідомила Наталія Гуменюк.

Війна • 11 квітня, 04:18 • 26229 перегляди

Ракетний удар по Одещині: росіяни поцілили в АЗС, серед травмованих 4-річна дівчинка

4-річна дівчинка отримала осколкове поранення спини та контузію в результаті російського ракетного обстрілу Одеського району, в результаті якого загинули 4 людини, в тому числі дитина, і ще 14 отримали поранення.

Війна • 10 квітня, 19:08 • 30560 перегляди

Окупанти вдарили ракетами по Одещині, є влучання

Російські війська обстріляли ракетами Одеську область, влучивши в інфраструктурний об'єкт, незважаючи на те, що протиповітряна оборона збила дві ракети.

Війна • 9 квітня, 20:18 • 104450 перегляди

На Одещині уламки шахеда пошкодили лінію електропередачі

Під час нічної тривоги сили протиповітряної оборони знищили 20 безпілотників над кількома областями, уламки яких пошкодили приватне подвір'я та обірвали лінію електропередач в Одеському районі.

Війна • 9 квітня, 04:40 • 32469 перегляди

Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 111 окупантів та знищили 40 одиниць озброєння й військової техніки

За добу на Оріхівському та Херсонському напрямках Об'єднані сили ліквідували 111 окупантів та знищили 40 одиниць озброєння і військової техніки, у тому числі танки, бронемашини, артилерійські системи та безпілотники.

Війна • 4 квітня, 13:42 • 42060 перегляди

Окупанти атакували Херсонщину і Миколаївщину різними видами ракет. У Силах оборони повідомили деталі

Ворог обстріляв Херсонську та Миколаївську області ракетами різних типів, у тому числі балістичними ракетами в Херсоні та керованими ракетами в Миколаєві, пошкодивши інфраструктуру, але не спричинивши жертв.

Війна • 30 березня, 19:20 • 36375 перегляди

Минулої доби Сили оборони півдня ліквідували 112 загарбників та знищили 27 одиниць озброєння і військової техніки

За минулу добу на Оріхівському та Херсонському напрямках Сили оборони півдня знищили 112 окупантів та ліквідували 27 одиниць озброєння і військової техніки, у тому числі 8 артилерійських систем, 2 зенітно-ракетні комплекси, 15 одиниць бронетехніки та 2 радіолокаційні станції.

Війна • 25 березня, 13:59 • 26408 перегляди

російські військові двічи невдало штурмовали плацдарм українських військ у Кринках - Сили оборони Півдня

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Південь" противник здійснив невдалі штурми українських позицій поблизу Кринок та Роботиного, зазнав втрат і відступив.

Війна • 24 березня, 13:00 • 51353 перегляди

На Запоріжжі працює ППО

У Запорізькій області працюють системи протиповітряної оборони у зв'язку з повідомленням про атаку безпілотника, повідомляє Південне командування сил оборони.

Війна • 23 березня, 03:16 • 48895 перегляди

На Одещині знищено два ворожі розвідувальні безпілотники

Два російські розвідувальні безпілотники були збиті українськими силами протиповітряної оборони в Одеській області 20 березня 2023 року.

Війна • 20 березня, 15:48 • 22139 перегляди

На Одещині йде бойова робота – Сили оборони півдня

В Одеській області ведуться бойові дії з системами протиповітряної оборони, які залучають безпілотники з боку Чорного моря, повідомляє Південне командування сил оборони.

Війна • 16 березня, 22:00 • 37489 перегляди

У Японії розбився військовий гелікоптер

Військовий гелікоптер Сил самооборони Японії розбився в префектурі Оіта, ніхто з місцевих жителів не постраждав.

Суспільство • 15 березня, 03:26 • 27937 перегляди

Минулої доби на лівобережжі Дніпра ЗСУ ліквідували півсотні окувантів - Сили оборони півдня

Минулої доби Збройні Сили України знищили 52 російських окупантів, 2 самохідні артилерійські установки, 6 гармат, 5 безпілотних літальних апаратів, 22 автомобілі, 1 катер та 2 генератори на лівому березі річки Дніпро.

Війна • 9 березня, 13:04 • 34257 перегляди

За добу ворог двічі атакував Херсонщину з авіації, скидаючи керовані авіабомби та авіаційні ракети - Сили оборони півдня

Сили оборони повідомили, що противник здійснив 2 авіаудари з використанням керованих і некерованих боєприпасів, запустив 47 безпілотників, включаючи 1 ударний БПЛА, скинув 30 бомб з різних БПЛА, а також 5 разів застосував артилерію, влучивши в кілька населених пунктів, в результаті чого загинув 1 мирний житель і 5 отримали поранення.

Війна • 10 лютого, 14:26 • 36776 перегляди

На лівобережжі Херсонщини Сили оборони знищили понад пів сотні окупантів та ворожий пункт управління безпілотниками.

Українські війська знищили понад 50 російських військових та центр управління безпілотниками в Херсонській області.

Війна • 4 лютого, 14:35 • 39423 перегляди