Сили самооборони Японії

За добу ворог двічі атакував Херсонщину з авіації, скидаючи керовані авіабомби та авіаційні ракети - Сили оборони півдня

Сили оборони повідомили, що противник здійснив 2 авіаудари з використанням керованих і некерованих боєприпасів, запустив 47 безпілотників, включаючи 1 ударний БПЛА, скинув 30 бомб з різних БПЛА, а також 5 разів застосував артилерію, влучивши в кілька населених пунктів, в результаті чого загинув 1 мирний житель і 5 отримали поранення.