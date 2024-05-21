На конференції в Британії узгоджується планування навчань Sea Breeze – Плетенчук
Київ • УНН
На конференції у Великій Британії обговорюється планування спільних міжнародних навчань Sea Breeze з акцентом на розмінування за участю українських протимінних кораблів, дислокованих у Шотландії.
На конференції у Великій Британії відбувається чергова планувальна конференція щодо спільних, міжнародних навчань в рамках серій навчань Sea Breeze. Основною тематикою буде протимінна діяльність.
Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає УНН.
Відбувається чергова планувальна конференція щодо спільних, міжнародних навчань в рамках навчань серій Sea Breeze, які заплановані на цей рік. Зараз ми обговорюємо деталі. Операція ця буде досить різноманітна, але основною тематикою й надалі буде залишатися протимінна діяльність
Він зазначив, що в Шотландії перебувають українські відповідні протимінні кораблі, саме із застосуванням саме цих одиниць й будуть відпрацьовуватися майбутні навчання. Плетенчук додав, що окрім елементів протимінної діяльності, будуть й інші елементи, відповідні заходи якраз плануються.
Згодом, я думаю, ми зможемо показати перебіг цих навчань. В принципі навчання є міжнародними й в них беруть участь учасники різних країн світу
Доповнення
У 2023 році українські військові водолази обмінялися з міжнародними партнерами досвідом на навчаннях Sea Breeze 23.3, які проходять у Чорному морі та дельті Дунаю з 11 по 15 вересня.