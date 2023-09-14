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Sea Breeze 23.3: українські військові обмінюються досвідом з розмінування з міжнародними партнерами

Sea Breeze 23.3: українські військові обмінюються досвідом з розмінування з міжнародними партнерами

Київ • УНН

 • 256348 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Українські військові водолази обміняються з міжнародними партнерами досвідом на навчаннях Sea Breeze 23.3, які проходять у Чорному морі та дельті Дунаю з 11 по 15 вересня. Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону, передає УНН.

Цитата

"Ці навчання - це більше тренування в рамках серії міжнародних навчань, серії навчань Sea Breeze, і звісно це один з етапів, на якому ми закріплюємо вже набуті навички, підтверджуємо оцінювання. Це дозволяє нам попрацювати в міжнародному середовищі, обмінятися досвідом з нашими партнерами... Нам є чим поділитися, і ми проходимо відповідне оцінювання", - сказав речник.

Деталі

За його словами, українські водолази вже мають багатий досвід з розмінування, і їм "є, що розповісти". Плетенчук додав, що військові ВМС ЗСУ постійно стикаються з мінами, і "ніколи не залишаються без роботи".

"Насправді, дуже цікаво спостерігати як це робить, наприклад, американська команда з розмінування, як це роблять наші водолази, наші дайвери, які зокрема розміновують вибухонебезпечні предмети під водою на глибині 20 метрів. Це досить складна процедура, завжди є спеціальні протоколи", - зауважив він.

На питання, чим загрожує росії проведення Sea Breeze, речник відповів, що навчання завжди мають здебільшого гуманітарну складову. Він додав, що під час цих навчань основною тематикою є саме розмінування, а не відпрацювання нападу чи інших дій.

"Якщо раніше ми, наприклад, на Sea Breeze відпрацьовували стабілізаційні дії, то зараз це взагалі гуманітарна тематика здебільшого. Тому, що проблема з мінуванням Чорноморської акваторії досить суттєва, досить серйозна і, відповідно, наші водолази Військово-морських сил, на жаль, без роботи взагалі ніколи не залишаються. Вони працюють кожен день, роботи дуже багато, і якщо море не вибачає помилок морякам, то уявіть собі роботу під водою на 20 метрах", - підсумував Плетенчук.

Нагадаємо

Україна візьме участь у міжнародних військових навчаннях Sea Breeze 23.3, які пройдуть у Чорному морі та дельті Дунаю з 11 по 15 вересня. Навчання мають на меті підвищити оперативну та тактичну взаємодію країн-учасниць у сфері боротьби з вибуховими пристроями.

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