Sea Breeze 23.3: українські військові обмінюються досвідом з розмінування з міжнародними партнерами

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"Ці навчання - це більше тренування в рамках серії міжнародних навчань, серії навчань Sea Breeze, і звісно це один з етапів, на якому ми закріплюємо вже набуті навички, підтверджуємо оцінювання. Це дозволяє нам попрацювати в міжнародному середовищі, обмінятися досвідом з нашими партнерами... Нам є чим поділитися, і ми проходимо відповідне оцінювання", - сказав речник.

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За його словами, українські водолази вже мають багатий досвід з розмінування, і їм "є, що розповісти". Плетенчук додав, що військові ВМС ЗСУ постійно стикаються з мінами, і "ніколи не залишаються без роботи".

"Насправді, дуже цікаво спостерігати як це робить, наприклад, американська команда з розмінування, як це роблять наші водолази, наші дайвери, які зокрема розміновують вибухонебезпечні предмети під водою на глибині 20 метрів. Це досить складна процедура, завжди є спеціальні протоколи", - зауважив він.

На питання, чим загрожує росії проведення Sea Breeze, речник відповів, що навчання завжди мають здебільшого гуманітарну складову. Він додав, що під час цих навчань основною тематикою є саме розмінування, а не відпрацювання нападу чи інших дій.

"Якщо раніше ми, наприклад, на Sea Breeze відпрацьовували стабілізаційні дії, то зараз це взагалі гуманітарна тематика здебільшого. Тому, що проблема з мінуванням Чорноморської акваторії досить суттєва, досить серйозна і, відповідно, наші водолази Військово-морських сил, на жаль, без роботи взагалі ніколи не залишаються. Вони працюють кожен день, роботи дуже багато, і якщо море не вибачає помилок морякам, то уявіть собі роботу під водою на 20 метрах", - підсумував Плетенчук.

Нагадаємо

Україна візьме участь у міжнародних військових навчаннях Sea Breeze 23.3, які пройдуть у Чорному морі та дельті Дунаю з 11 по 15 вересня. Навчання мають на меті підвищити оперативну та тактичну взаємодію країн-учасниць у сфері боротьби з вибуховими пристроями.