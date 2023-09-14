Sea Breeze 23.3: украинские военные обмениваются опытом по разминированию с международными партнерами

Цитата

"Эти учения - это больше тренировки в рамках серии международных учений, серии учений Sea Breeze, и конечно это один из этапов, на котором мы закрепляем уже приобретенные навыки, подтверждаем оценивание. Это позволяет нам поработать в международной среде, обменяться опытом с нашими партнерами... Нам есть чем поделиться, и мы проходим соответствующее оценивание", - сказал спикер.

Детали

По его словам, украинские водолазы уже имеют богатый опыт по разминированию, и им "есть, что рассказать". Плетенчук добавил, что военные ВМС ВСУ постоянно сталкиваются с минами, и "никогда не остаются без работы".

"На самом деле, очень интересно наблюдать как это делает, например, американская команда по разминированию, как это делают наши водолазы, наши дайверы, которые в частности разминируют взрывоопасные предметы под водой на глубине 20 метров. Это достаточно сложная процедура, всегда есть специальные протоколы", - отметил он.

На вопрос, чем грозит россии проведение Sea Breeze, спикер ответил, что учения всегда имеют в основном гуманитарную составляющую. Он добавил, что во время этих учений основной тематикой является именно разминирование, а не отработка нападения или других действий.

"Если раньше мы, например, на Sea Breeze отрабатывали стабилизационные действия, то сейчас это вообще гуманитарная тематика в основном. Потому, что проблема с минированием Черноморской акватории достаточно существенная, достаточно серьезная и, соответственно, наши водолазы Военно-морских сил, к сожалению, без работы вообще никогда не остаются. Они работают каждый день, работы очень много, и если море не прощает ошибок морякам, то представьте себе работу под водой на 20 метрах", - подытожил Плетенчук.

Напомним

Украина примет участие в международных военных учениях Sea Breeze 23.3, которые пройдут в Черном море и дельте Дуная с 11 по 15 сентября. Цель учений - повысить оперативное и тактическое взаимодействие стран-участниц в сфере борьбы со взрывными устройствами.