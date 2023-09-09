Україна візьме участь у міжнародних навчаннях Sea Breeze 23.3 у Чорному морі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Україна візьме участь у міжнародних військових навчаннях Sea Breeze 23.3, які пройдуть у Чорному морі та дельті Дунаю з 11 по 15 вересня. Навчання мають на меті підвищити оперативну та тактичну взаємодію країн-учасниць у сфері боротьби з вибуховими пристроями. Про це повідомляє Голос Америки, передає УНН.
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Відомо, що 11-15 вересня в Чорному морі та дельті Дунаю пройдуть міжнародні військові навчання Sea Breeze 23.3. У них візьмуть участь військові з США, Румунії, Болгарії, Франції, Великої Британії, Туреччини та України.
Мета навчань – підвищити оперативну та тактичну взаємодію країн-учасниць у сфері боротьби з вибуховими пристроями, особливо дрейфуючими морськими мінами.
Румунія надасть для навчань морський тральщик, швидкісний водолазний корабель, броньований швидкісний патрульний катер, високошвидкісні надувні човни з жорстким корпусом, а також спеціалістів зі знешкодження вибухівки, фахівців із розмінування, взвод морської піхоти та інші сили і ресурси.
США надасть морський патрульний і розвідувальний літак P-8 Poseidon, а також водолазів-спеціалістів зі знешкодження бомб.
Також перед початком навчань у румунській Констанці відбулася зустріч командувачів ВМС країн-членів НАТО з Чорного моря. Вони обговорили спільне бачення проблем безпеки в регіоні в умовах триваючої війни росії проти України.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що Вірменія та США з 11 по 20 вересня проведуть спільні навчання EAGLE PARTNER 2023 у рамках підготовки до участі у міжнародних миротворчих місіях, повідомляє Міністерство оборони Вірменії.
Зазначається, що метою навчань є підвищення рівня взаємосумісності підрозділу, який бере участь у міжнародних миротворчих місіях в рамках миротворчих операцій, обмін передовим досвідом у сфері управління та тактичного зв'язку, а також підвищення готовності вірменського підрозділу до запланованої оцінки "Концепції оперативних спроможностей" в рамках програми НАТО "Партнерство заради миру".