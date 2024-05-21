На конференции в Британии согласовывается планирование учений Sea Breeze-Плетенчук

На конференции в Великобритании проходит очередная планировочная конференция по совместным, международным учениям в рамках серий учений Sea Breeze. Основной тематикой будет противоминная деятельность.

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Проходит очередная планировочная конференция по совместным, международным учениям в рамках учений серий Sea Breeze, которые запланированы на этот год. Сейчас мы обсуждаем детали. Операция эта будет достаточно разнообразна, но основной тематикой и в дальнейшем будет оставаться противоминная деятельность - сказал Плетенчук.

Он отметил, что в Шотландии находятся украинские соответствующие противоминные корабли, именно с применением именно этих единиц и будут отрабатываться будущие учения. Плетенчук добавил, что кроме элементов противоминной деятельности, будут и другие элементы, соответствующие мероприятия как раз планируются.

Со временем, я думаю, мы сможем показать ход этих учений. В принципе обучение является международным и в них принимают участие участники разных стран мира - сказал Плетенчук.

Дополнение

В 2023 году украинские военные водолазы обменялись с международными партнерами опытом на учениях Sea Breeze 23.3, которые проходят в Черном море и дельте Дуная с 11 по 15 сентября.