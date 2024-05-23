Ворог сконцентрував основні зусилля на Херсонському напрямку, в Роботиному російських військ немає - Плетенчук
Київ • УНН
Основні зусилля противник зосередив на Херсонському напрямку, зокрема у Кринках, де вчора відбулося дев'ять штурмів. У Роботиному більш-менш тихо, в самому населеному пункті росіян немає.
Окупанти сконцентрували основні зусилля на Херсонському напрямку, а саме на Кринках, де минулої доби відбулося 9 штурмів. На Старомайорському напрямку окупанти здійснили лише один штурм. В Роботиному більш-менш тихо, в самому населеному пункті росіян немає. Про це повідомив у четвер речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає УНН.
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"Як ми бачимо ворог зараз сконцентрував основні свої зусилля саме на Херсонському напрямку. Це Кринки, 9 спроб штурмів вчора відбулося. На Старомайорському лише один штурм був. Про Роботине вони зараз тимчасово забули. Вони ж його вже в своїх пабліках 4 рази взяли, тому в принципі і штурмувати його немає сенсу, бо тоді всі спитають, а що ви штурмуєте. Тому там зараз більш-менш тихо, але в самому населеному пункті росіян немає. Триває бойова робота, отримують гідну відповідь, несуть втрати, успіху на нашому напрямку не мали", - сказав Плетенчук.
Нагадаємо
За даними Генштабу ЗСУ, рф втратила 1330 осіб особового складу, 11 танків, 27 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, 1 систему протиповітряної оборони, 1 літак та 45 безпілотних літальних апаратів за одну добу.