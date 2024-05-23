Враг сконцентрировал основные усилия на Херсонском направлении, в Роботино российских войск нет - Плетенчук
Киев • УНН
Основные усилия противник сосредоточил на Херсонском направлении, в частности в Крынках, где вчера состоялось девять штурмов. В Роботино более-менее тихо, в самом населенном пункте россиян нет.
Оккупанты сконцентрировали основные усилия на Херсонском направлении, а именно на Крынках, где за прошедшие сутки произошло 9 штурмов. На Старомайорском направлении оккупанты совершили лишь один штурм. В Роботино более-менее тихо, в самом населенном пункте россиян нет. Об этом сообщил в четверг спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
"Как мы видим враг сейчас сконцентрировал основные свои усилия именно на Херсонском направлении. Это Крынки, 9 попыток штурмов вчера произошло. На Старомайорском только один штурм был. О Роботино они сейчас временно забыли. Они же его уже в своих пабликах 4 раза взяли, поэтому в принципе и штурмовать его нет смысла, потому что тогда все спросят, а что вы штурмуете. Поэтому там сейчас более-менее тихо, но в самом населенном пункте россиян нет. Продолжается боевая работа, получают достойный ответ, несут потери, успеха на нашем направлении не имели", - сказал Плетенчук.
Напомним
По данным Генштаба ВСУ, рф потеряла 1330 человек личного состава, 11 танков, 27 боевых бронированных машин, 40 артиллерийских систем, 1 систему противовоздушной обороны, 1 самолет и 45 беспилотных летательных аппаратов за одни сутки.
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