За добу загинуло 1 330 російських військовослужбовців
Київ • УНН
За даними українських військових, рф втратила 1330 осіб особового складу, 11 танків, 27 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, 1 систему протиповітряної оборони, 1 літак та 45 безпілотних літальних апаратів за одну добу.
За добу рф втратила 1330 осіб особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати росіян за період з 24.02.22 по 23.05.24:
- Особовий склад: 497700 (+1330).
- Танки: 7622 (+11).
- Броньовані бойові машини: 14748 (+27).
- Артилерійські системи: 12860 (+40).
- РСЗВ: 1077.
- Засоби ППО: 813 (+1).
- Літаки: 355 (+1).
- Гелікоптери: 326.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 10391 (+45).
- Крилаті ракети: 2209 (+1).
- Кораблі/катери: 27.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 17513 (+71).
- Спеціальна техніка: 2094 (+4).
Дані уточнюються.