За сутки погибло 1 330 российских военнослужащих

День героев в Украине - сегодня чтим память всех борцов за Независимость нашей страны

Сегодня, 23 мая, в Украине отмечают День героев - чтят память людей, которые в разное время отдали свою жизнь за Независимость нашего государства. Событие было основано в 1941 году Организацией украинских националистов.