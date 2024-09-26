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Актуальне
Японія вперше провела військовий корабель через Тайванську протоку

Японія вперше провела військовий корабель через Тайванську протоку

Київ • УНН

 • 18559 перегляди

Японський військовий корабель JS Sazanami вперше пройшов через Тайванську протоку між Тайванем і Китаєм. Це значний крок Японії, яка раніше уникала таких дій, щоб не дратувати Китай.

Японський військовий корабель вперше пройшов через Тайванську протоку між Тайванем та Китаєм, згідно з повідомленнями японських ЗМІ, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Есмінець JS Sazanami пройшов через протоку з півночі на південь у середу у супроводі кораблів з Австралії та Нової Зеландії.

За словами японських міністрів, судно прямувало для участі у військових навчаннях у Південно-Китайському морі.

Це був би значний крок з боку Японії, яка, як вважається, уникала проходу своїх кораблів через протоку, щоб не засмучувати Китай, який претендує на самоврядний Тайвань і протоку.

Ні Японія, ні Тайвань, ні Китай офіційно не прокоментували прохід.

Китайська державна газета Global Times з посиланням на неназване джерело повідомила, що китайські військові "проводили відстеження та моніторинг протягом усього шляху [суден] і тримали ситуацію під контролем".

США та їхні союзники збільшили патрулювання, щоб заявити про свою свободу судноплавства у 180-кілометровій Тайванській протоці.

США та Тайвань заявляють, що це ключовий судноплавний та торговий шлях, яким проходить близько половини світового контейнерного флоту, і що він є частиною міжнародних вод і відкритий для всіх військових суден.

Пекін, який заявляє про суверенітет та юрисдикцію над протокою, не згоден.

Протягом десятиріч Тихоокеанський флот США був єдиним іноземним флотом, який регулярно проходив через протоку. Але нещодавно до нього приєдналися Канада та Австралія, Велика Британія та Франція. Два тижні тому Німеччина вперше за десятиліття провела через протоку два військові кораблі.

Китайські військові звинуватили Німеччину у підвищенні безпекових ризиків, через прохід через протоку 13 вересня, але Берлін заявив, що діяв відповідно до міжнародних стандартів. Це був перший випадок за 22 роки, коли німецьке військове судно перетнуло протоку.

"Ці транзити мають виключно політичний характер і покликані показати Китаю, що Америка та її союзники не приймають претензій Пекіна", - пояснює видання.

Для Японії, як повідомляється, це ще один великий крок у бік від її давньої політики не кидати прямих викликів Китаю.

У четвер головний секретар кабінету міністрів Японії не підтвердив подробиці військово-морської операції, але сказав, що Японія зазнає сильного почуття кризи після неодноразових порушень повітряного простору китайськими військовими, які, за його словами, відбувалися одне за одним протягом короткого періоду часу.

Тайвань не прокоментував прохід, але його міністерство оборони заявило в середу, що воно побачило сплеск кількості китайських військових літаків, які діють навколо острова.

Минулого тижня Пекін вперше відправив авіаносець між двома японськими островами біля Тайваню. У серпні китайський літак-шпигун влетів у повітряний простір Японії, що спонукало Токіо засудити вторгнення як "абсолютно неприйнятне" та "серйозне порушення суверенітету".

Лідери країн "четвірки" - Японії, Австралії, Індії та США - заявили минулого тижня, що вони розширять співпрацю в галузі морської безпеки, щоб протистояти наполегливості Китаю, що росте, в Південно-Китайському морі.

Тайвань повідомив про прохід авіаносної групи ВМС Китаю біля острова18.09.24, 09:05 • 13774 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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