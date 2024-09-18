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Тайвань повідомив про прохід авіаносної групи ВМС Китаю біля острова

Тайвань повідомив про прохід авіаносної групи ВМС Китаю біля острова

Київ • УНН

 • 13774 перегляди

Оборонне відомство Тайваню заявило про прохід авіаносної ударної групи ВМС Китаю на чолі з "Ляоніном" біля острова. Збройні сили Тайваню стежили за ситуацією та реагували відповідним чином.

Тайвань заявив про прохід біля острова авіаносної ударної групи ВМС Китаю, йдеться у повідомленні оборонного відомства острова у мережі Х, передає УНН.

Деталі

Як повідомляється, військово-морські кораблі Китаю очолювані авіаносцем "Ляонін", "пройшли через води на північний схід від Тайваню і продовжили рух на південний схід від острова Йонагуні (Японія)".

Як зазначаться, протягом цього періоду збройні сили стежили за ситуацією і реагували відповідним чином.

Тайвань змінює військові ігри відповідно до загострення військової загрози з боку Китаю23.06.24, 05:51 • 89410 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Новини Світу
taivanТайвань
yaponiiaЯпонія

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