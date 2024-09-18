Тайвань повідомив про прохід авіаносної групи ВМС Китаю біля острова
Київ • УНН
Оборонне відомство Тайваню заявило про прохід авіаносної ударної групи ВМС Китаю на чолі з "Ляоніном" біля острова. Збройні сили Тайваню стежили за ситуацією та реагували відповідним чином.
Тайвань заявив про прохід біля острова авіаносної ударної групи ВМС Китаю, йдеться у повідомленні оборонного відомства острова у мережі Х, передає УНН.
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Як повідомляється, військово-морські кораблі Китаю очолювані авіаносцем "Ляонін", "пройшли через води на північний схід від Тайваню і продовжили рух на південний схід від острова Йонагуні (Японія)".
Як зазначаться, протягом цього періоду збройні сили стежили за ситуацією і реагували відповідним чином.
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