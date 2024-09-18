Тайвань заявил о проходе возле острова авианосной ударной группы ВМС Китая, говорится в сообщении оборонного ведомства острова в сети Х, передает УНН.

Детали

Как сообщается, военно-морские корабли Китая возглавляемые авианосцем "Ляонин", "прошли через воды к северо-востоку от Тайваня и продолжили движение к юго-востоку от острова Йонагуни (Япония)".

Как отмечаются, в течение этого периода вооруженные силы следили за ситуацией и реагировали соответствующим образом.

Тайвань змінює військові ігри відповідно до загострення військової загрози з боку Китаю