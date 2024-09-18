Оборонное ведомство Тайваня заявило о проходе авианосной ударной группы ВМС Китая во главе с «Ляонином» возле острова. Вооруженные силы Тайваня следили за ситуацией и реагировали соответствующим образом.
Тайвань заявил о проходе возле острова авианосной ударной группы ВМС Китая, говорится в сообщении оборонного ведомства острова в сети Х, передает УНН.
Детали
Как сообщается, военно-морские корабли Китая возглавляемые авианосцем "Ляонин", "прошли через воды к северо-востоку от Тайваня и продолжили движение к юго-востоку от острова Йонагуни (Япония)".
Как отмечаются, в течение этого периода вооруженные силы следили за ситуацией и реагировали соответствующим образом.
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