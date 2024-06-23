Тайвань меняет военные игры в соответствии с обострением военной угрозы со стороны Китая
Киев • УНН
Ежегодные военные игры Тайваня в этом году будут более реалистичными, чем когда-либо прежде, и имитируют реальные сражения из-за быстро растущей военной угрозы со стороны Китая, который считает Тайвань своей территорией.
На Тайване в этом году военные игры могут быть гораздо более реалистичными из-за растущей военной угрозы со стороны Китая. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
На Тайване в этом году ежегодные военные игры обещают стать более реалистичными, чем когда-либо прежде, согласно высказыванию высокопоставленного чиновника. Изменения в этой традиционной мере обусловлены стремительным ростом "враждебной угрозы" со стороны Китая, который считает Тайвань своей территорией.
В течение последних четырех лет Китай регулярно проводит военные учения вокруг острова, усиливая давление на Тайбэй для признания своей суверенитетной власти над ним. В ответ на эту угрозу Тайвань пересматривает свои оборонные стратегии и учебные программы, стремясь максимально увеличить реалистичность своих военных учений.
За последние годы угроза противника стремительно изменилась. Наши намерения теперь не просто показать военные возможности, но и реалистично имитировать настоящие бои, учитывая неспокойную ситуацию в регионе
Высокопоставленный представитель также отметил важность постоянного пересмотра планов оборонительных действий и подготовки, учитывая чрезвычайную важность готовности к комплексным боевым сценариям.
Из-за угрозы войны вокруг Тайваня США и Китай возобновили переговоры по ядерному оружию - Reuters21 июня 2024, 10:24 • 12522 просмотра