Тайвань меняет военные игры в соответствии с обострением военной угрозы со стороны Китая

На Тайване в этом году военные игры могут быть гораздо более реалистичными из-за растущей военной угрозы со стороны Китая. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

На Тайване в этом году ежегодные военные игры обещают стать более реалистичными, чем когда-либо прежде, согласно высказыванию высокопоставленного чиновника. Изменения в этой традиционной мере обусловлены стремительным ростом "враждебной угрозы" со стороны Китая, который считает Тайвань своей территорией.

В течение последних четырех лет Китай регулярно проводит военные учения вокруг острова, усиливая давление на Тайбэй для признания своей суверенитетной власти над ним. В ответ на эту угрозу Тайвань пересматривает свои оборонные стратегии и учебные программы, стремясь максимально увеличить реалистичность своих военных учений.

За последние годы угроза противника стремительно изменилась. Наши намерения теперь не просто показать военные возможности, но и реалистично имитировать настоящие бои, учитывая неспокойную ситуацию в регионе - подчеркнул чиновник.

Высокопоставленный представитель также отметил важность постоянного пересмотра планов оборонительных действий и подготовки, учитывая чрезвычайную важность готовности к комплексным боевым сценариям.

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