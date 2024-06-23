Тайвань меняет военные игры в соответствии с обострением военной угрозы со стороны Китая

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский призывает предоставить Украине необходимые силы для уничтожения российских боевых самолетов, которые несут КАБы

Зеленский призывает предоставить Украине необходимые силы для уничтожения российских боевых самолетов, которые несут КАБы

  •  69005 просмотра
Двое жителей Херсона получили ранения в результате российского обстрела

Двое жителей Херсона получили ранения в результате российского обстрела

  •  55681 просмотра
Ракетный террор юга Украины: вражеская ракета потеряла боеспособность над Черным морем, жертв нет

Ракетный террор юга Украины: вражеская ракета потеряла боеспособность над Черным морем, жертв нет

  •  50334 просмотра
До 54 увеличилось количество раненых из-за российских ударов по Харькову-ОВА

До 54 увеличилось количество раненых из-за российских ударов по Харькову-ОВА

  •  48334 просмотра
ВСУ останавливают российские наступления с помощью американского оружия, но сталкиваются с ограничениями на нанесение ударов на дальние расстояния

ВСУ останавливают российские наступления с помощью американского оружия, но сталкиваются с ограничениями на нанесение ударов на дальние расстояния

  •  42952 просмотра
публикации
Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

21 июня 2024, 08:33  •  160862 просмотра
Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

21 июня 2024, 07:58  •  162586 просмотра
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

21 июня 2024, 05:40  •  168707 просмотра
Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

20 июня 2024, 13:31  •  165721 просмотра
Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

20 июня 2024, 08:38  •  137982 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
22 июня: Всемирный день тропического леса, день позитивных медиа

22 июня: Всемирный день тропического леса, день позитивных медиа

22 июня 2024, 03:03  •  58639 просмотра
5 романтических любовных фильмов, которые обязательно понравятся: что посмотреть на выходных

5 романтических любовных фильмов, которые обязательно понравятся: что посмотреть на выходных

21 июня 2024, 17:47  •  60631 просмотра
Владел каждой сценой, в которой был: Дональд Сазерленд не играл боевиков или влюбленных героев, но был настоящим гарантом качества - WP

Владел каждой сценой, в которой был: Дональд Сазерленд не играл боевиков или влюбленных героев, но был настоящим гарантом качества - WP

21 июня 2024, 12:02  •  101009 просмотра
Всемирный день жирафа, Международный день йоги, день скейтбординга. Что еще можно отметить 21 июня

Всемирный день жирафа, Международный день йоги, день скейтбординга. Что еще можно отметить 21 июня

21 июня 2024, 03:07  •  101286 просмотра
Queen продает музыкальный каталог Sony Music за более чем миллиард долларов - СМИ

Queen продает музыкальный каталог Sony Music за более чем миллиард долларов - СМИ

20 июня 2024, 17:00  •  100401 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Тайвань меняет военные игры в соответствии с обострением военной угрозы со стороны Китая

Тайвань меняет военные игры в соответствии с обострением военной угрозы со стороны Китая

Киев  •  УНН

23 июня 2024, 02:51  •  3738 просмотра

Read in English

Ежегодные военные игры Тайваня в этом году будут более реалистичными, чем когда-либо прежде, и имитируют реальные сражения из-за быстро растущей военной угрозы со стороны Китая, который считает Тайвань своей территорией.

На Тайване в этом году военные игры могут быть гораздо более реалистичными из-за растущей военной угрозы со стороны Китая. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

На Тайване в этом году ежегодные военные игры обещают стать более реалистичными, чем когда-либо прежде, согласно высказыванию высокопоставленного чиновника. Изменения в этой традиционной мере обусловлены стремительным ростом "враждебной угрозы" со стороны Китая, который считает Тайвань своей территорией.

В течение последних четырех лет Китай регулярно проводит военные учения вокруг острова, усиливая давление на Тайбэй для признания своей суверенитетной власти над ним. В ответ на эту угрозу Тайвань пересматривает свои оборонные стратегии и учебные программы, стремясь максимально увеличить реалистичность своих военных учений.

За последние годы угроза противника стремительно изменилась. Наши намерения теперь не просто показать военные возможности, но и реалистично имитировать настоящие бои, учитывая неспокойную ситуацию в регионе

- подчеркнул чиновник.

Высокопоставленный представитель также отметил важность постоянного пересмотра планов оборонительных действий и подготовки, учитывая чрезвычайную важность готовности к комплексным боевым сценариям.

Из-за угрозы войны вокруг Тайваня США и Китай возобновили переговоры по ядерному оружию - Reuters21 июня 2024, 10:24 • 12522 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

политикаНовости Мира
reutersReuters
taibeiТайбэй
taivanТайвань
kitaiКитай
Совет ЕС согласовал старт переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой: запланировано начать до председательства Венгрии
21 июня 2024, 10:48  •  127744 просмотра

Совет ЕС согласовал старт переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой: запланировано начать до председательства Венгрии

Эксклюзив
Публичные высказывания депутата о конкретном уголовном деле - это давление на суд - Чумак
21 июня 2024, 09:08  •  118602 просмотра

Публичные высказывания депутата о конкретном уголовном деле - это давление на суд - Чумак

Эксклюзив
Черниговская ОВА не предлагала агрохолдингам присоединиться к ремонту дорог, которые они разрушают своим транспортом
21 июня 2024, 09:01  •  117554 просмотра

Черниговская ОВА не предлагала агрохолдингам присоединиться к ремонту дорог, которые они разрушают своим транспортом

Эксклюзив
Что известно о суббоэкспрессах, которыми рф, вероятно, начала оснащать ракеты Х-101 – ответ экспертов
20 июня 2024, 11:36  •  117760 просмотра

Что известно о суббоэкспрессах, которыми рф, вероятно, начала оснащать ракеты Х-101 – ответ экспертов

Эксклюзив
Директор НАБУ назвал свой отчет перед нардепами преждевременным и, вероятно, не явится на доклад
20 июня 2024, 11:23  •  108107 просмотра

Директор НАБУ назвал свой отчет перед нардепами преждевременным и, вероятно, не явится на доклад

Эксклюзив
Во втором полугодии курс может достичь более 42 гривны за доллар - эксперт
20 июня 2024, 08:48  •  109675 просмотра

Во втором полугодии курс может достичь более 42 гривны за доллар - эксперт

Эксклюзив
Наказание компаний, которые не платят налоги в том числе из-за серого экспорта, должно быть публичным и громким - эксперт
20 июня 2024, 08:06  •  100380 просмотра

Наказание компаний, которые не платят налоги в том числе из-за серого экспорта, должно быть публичным и громким - эксперт

Эксклюзив
Начат сбор подписей за отставку Костина с должности Генпрокурора
20 июня 2024, 07:57  •  68890 просмотра

Начат сбор подписей за отставку Костина с должности Генпрокурора

Эксклюзив
В Украине необходимо ввести платные дороги для крупногабаритного транспорта - эксперт
20 июня 2024, 07:10  •  56702 просмотра

В Украине необходимо ввести платные дороги для крупногабаритного транспорта - эксперт

В столице изуродовали могилы погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко
20 июня 2024, 06:59  •  37458 просмотра

В столице изуродовали могилы погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко

Популярные

ВСУ останавливают российские наступления с помощью американского оружия, но сталкиваются с ограничениями на нанесение ударов на дальние расстояния

ВСУ останавливают российские наступления с помощью американского оружия, но сталкиваются с ограничениями на нанесение ударов на дальние расстояния

  •  42952 просмотра
До 54 увеличилось количество раненых из-за российских ударов по Харькову-ОВА

До 54 увеличилось количество раненых из-за российских ударов по Харькову-ОВА

  •  48334 просмотра
Ракетный террор юга Украины: вражеская ракета потеряла боеспособность над Черным морем, жертв нет

Ракетный террор юга Украины: вражеская ракета потеряла боеспособность над Черным морем, жертв нет

  •  50334 просмотра
Двое жителей Херсона получили ранения в результате российского обстрела

Двое жителей Херсона получили ранения в результате российского обстрела

  •  55681 просмотра
Зеленский призывает предоставить Украине необходимые силы для уничтожения российских боевых самолетов, которые несут КАБы

Зеленский призывает предоставить Украине необходимые силы для уничтожения российских боевых самолетов, которые несут КАБы

  •  69005 просмотра

Публикации

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

21 июня 2024, 08:33  •  160862 просмотра
Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

21 июня 2024, 07:58  •  162586 просмотра
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

21 июня 2024, 05:40  •  168707 просмотра
Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

20 июня 2024, 13:31  •  165721 просмотра
Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

20 июня 2024, 08:38  •  137982 просмотра

Война

В Киеве активизировалась противовоздушная оборона на фоне ракетного обстрела

В Киеве активизировалась противовоздушная оборона на фоне ракетного обстрела

  •  14715 просмотра
Воздушная тревога объявлена в Киеве и регионах Украины

Воздушная тревога объявлена в Киеве и регионах Украины

  •  17412 просмотра
Российская ракета "Калибр" была выпущена в направлении Кировоградской области

Российская ракета "Калибр" была выпущена в направлении Кировоградской области

  •  16223 просмотра
Захватчики насильно собирают детей и бюджетников для просмотра прокремлевских пропагандистских фильмов

Захватчики насильно собирают детей и бюджетников для просмотра прокремлевских пропагандистских фильмов

  •  28110 просмотра
Free Azovstal Defenders: нападающий сборной Украины Роман Яремчук поддержал защитников Мариуполя

Free Azovstal Defenders: нападающий сборной Украины Роман Яремчук поддержал защитников Мариуполя

  •  18480 просмотра

политика

Тайвань меняет военные игры в соответствии с обострением военной угрозы со стороны Китая

Тайвань меняет военные игры в соответствии с обострением военной угрозы со стороны Китая

  •  4703 просмотра
Трамп призывает к участию в выборах, уклоняясь от обсуждения абортов

Трамп призывает к участию в выборах, уклоняясь от обсуждения абортов

  •  13544 просмотра
Захватчики насильно собирают детей и бюджетников для просмотра прокремлевских пропагандистских фильмов

Захватчики насильно собирают детей и бюджетников для просмотра прокремлевских пропагандистских фильмов

  •  28110 просмотра
российская пропаганда распространяет фальшивые заявления о том, что Великобритания планирует ядерный удар по Украине

российская пропаганда распространяет фальшивые заявления о том, что Великобритания планирует ядерный удар по Украине

  •  21208 просмотра
Депутата Сумского областного совета подозревают в умышленном убийстве лесничего

Депутата Сумского областного совета подозревают в умышленном убийстве лесничего

  •  17414 просмотра

Война

В Киеве активизировалась противовоздушная оборона на фоне ракетного обстрела

В Киеве активизировалась противовоздушная оборона на фоне ракетного обстрела

  •  14715 просмотра
Воздушная тревога объявлена в Киеве и регионах Украины

Воздушная тревога объявлена в Киеве и регионах Украины

  •  17412 просмотра
Российская ракета "Калибр" была выпущена в направлении Кировоградской области

Российская ракета "Калибр" была выпущена в направлении Кировоградской области

  •  16223 просмотра
Захватчики насильно собирают детей и бюджетников для просмотра прокремлевских пропагандистских фильмов

Захватчики насильно собирают детей и бюджетников для просмотра прокремлевских пропагандистских фильмов

  •  28110 просмотра
Free Azovstal Defenders: нападающий сборной Украины Роман Яремчук поддержал защитников Мариуполя

Free Azovstal Defenders: нападающий сборной Украины Роман Яремчук поддержал защитников Мариуполя

  •  18480 просмотра

политика

Тайвань меняет военные игры в соответствии с обострением военной угрозы со стороны Китая

Тайвань меняет военные игры в соответствии с обострением военной угрозы со стороны Китая

  •  4703 просмотра
Трамп призывает к участию в выборах, уклоняясь от обсуждения абортов

Трамп призывает к участию в выборах, уклоняясь от обсуждения абортов

  •  13544 просмотра
Захватчики насильно собирают детей и бюджетников для просмотра прокремлевских пропагандистских фильмов

Захватчики насильно собирают детей и бюджетников для просмотра прокремлевских пропагандистских фильмов

  •  28110 просмотра
российская пропаганда распространяет фальшивые заявления о том, что Великобритания планирует ядерный удар по Украине

российская пропаганда распространяет фальшивые заявления о том, что Великобритания планирует ядерный удар по Украине

  •  21208 просмотра
Депутата Сумского областного совета подозревают в умышленном убийстве лесничего

Депутата Сумского областного совета подозревают в умышленном убийстве лесничего

  •  17414 просмотра

Новости Бизнеса

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

21 июня 2024, 16:25  •  44722 просмотра
В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

20 июня 2024, 11:46  •  74610 просмотра
Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

18 июня 2024, 07:17  •  107234 просмотра

Экономика

Из-за ночной атаки рф на Волыни загорелся газопровод, на Прикарпатье были обесточивания - Минэнерго

Из-за ночной атаки рф на Волыни загорелся газопровод, на Прикарпатье были обесточивания - Минэнерго

  •  82897 просмотра
Графики отключений света после ночной атаки рф начнут действовать раньше, с 14 часов - Укрэнерго

Графики отключений света после ночной атаки рф начнут действовать раньше, с 14 часов - Укрэнерго

  •  36637 просмотра
Ночной удар рф по энергетике: среди атакованных - газовый объект, расширение графиков отключений пока не планируется

Ночной удар рф по энергетике: среди атакованных - газовый объект, расширение графиков отключений пока не планируется

  •  55639 просмотра
Apple откладывает продажи смартфонов с AI-функциями в ЕС из-за законодательных ограничений

Apple откладывает продажи смартфонов с AI-функциями в ЕС из-за законодательных ограничений

22 июня 2024, 00:57  •  40077 просмотра
Жатва в Украине: где уже начали собирать урожай и сколько намолотили

Жатва в Украине: где уже начали собирать урожай и сколько намолотили

21 июня 2024, 17:56  •  43972 просмотра

Киев

В Киеве активизировалась противовоздушная оборона на фоне ракетного обстрела

В Киеве активизировалась противовоздушная оборона на фоне ракетного обстрела

  •  14715 просмотра
Воздушная тревога объявлена в Киеве и регионах Украины

Воздушная тревога объявлена в Киеве и регионах Украины

  •  17412 просмотра
Тело мужчины вытащили из пруда в Днепровском районе Киева

Тело мужчины вытащили из пруда в Днепровском районе Киева

  •  6955 просмотра
"ТЭЦ Киева работают в штатном режиме": в КГГА опровергли информацию о якобы взрыве на энергообъекте

"ТЭЦ Киева работают в штатном режиме": в КГГА опровергли информацию о якобы взрыве на энергообъекте

  •  22255 просмотра
В Киеве избили ветерана. Полиция начала производство

В Киеве избили ветерана. Полиция начала производство

  •  25053 просмотра