На фоне обострения конфликта в отношении Тайваня, США и Китай впервые за пять лет возобновили полуофициальные переговоры по ядерному оружию. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что этой весной впервые с 2019 года состоялись подобные переговоры.

Вашингтон на переговорах выразил обеспокоенность, что Китай может применить или угрожать применением ядерного оружия, если потерпит поражение в конфликте за Тайвань.

Впрочем, представители Китая заверили, что этого не произойдет, ведь они уверены, что китайская армия способна "одержать победу в обычной борьбе с Тайванем без применения ядерного оружия".

Делегации также обсуждали модернизацию ядерного оружия и увеличение арсеналов обеих сторон. в частности, в Пекине пояснили, что наращивание ядерной силы и программу модернизации устаревшего оружия проводят в рамках сдерживанием угрозы со стороны США и союзников, которые тоже наращивают арсеналы.

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Дополнение

В Reuters объяснили, что переговорщики второго плана обычно являются бывшими должностными лицами и учеными, которые могут авторитетно говорить о позиции своего правительства, даже если они не принимают непосредственного участия в ее определении.Переговоры между правительствами известны как Track One.

Вашингтон был представлен около полудюжины делегатов, в том числе бывших чиновников и ученых на двухдневных дискуссиях, которые проходили в конференц-зале Шанхайского отеля. Пекин, в свою очередь, направил делегацию ученых и аналитиков, в состав которой вошли несколько бывших офицеров Народно-освободительной армии.

Напомним

Ранее в The Telegraph заявили, что НАТО рассматривает возможность приведения большего количества ядерных вооружений в состояние боевой готовности и повышения прозрачности своего ядерного арсенала для сдерживания потенциальных угроз со стороны рф и Китая.