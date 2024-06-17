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НАТО веде переговори про приведення ядерної зброї у стан бойової готовності на фоні загроз з боку рф та Китаю

Київ • УНН

 • 106104 перегляди

НАТО розглядає можливість приведення більшої кількості ядерних озброєнь у стан бойової готовності і підвищення прозорості свого ядерного арсеналу для стримування потенційних загроз з боку рф та Китаю.

НАТО веде переговори про приведення ядерної зброї у стан бойової готовності на фоні загроз з боку рф та Китаю

НАТО розпочало переговори про переведення ядерної зброї в режим очікування на тлі зростаючої загрози з боку рф та Китаю. Про це повідомляє The Telegraph, передає УНН.

Деталі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про необхідність показати світові ядерний арсенал альянсу, щоб надіслати чітке повідомлення потенційним ворогам.

Столтенберг підкреслив, що блок веде консультації щодо розгортання більшої кількості ядерної зброї. Він зазначив, що обговорюються питання вилучення ракет зі сховищ і переведення їх у режим очікування, наголошуючи на важливості прозорості для стримування.

Я не буду вдаватися в оперативні подробиці про те, скільки ядерних боєголовок має бути в робочому стані, а які повинні зберігатися, але нам потрібно проконсультуватися з цих питань. Це саме те, що ми робимо

- сказав Єнс Столтенберг.

Він зазначив, що десять років тому ядерні навчання проводилися в повній таємниці, але тепер НАТО відкрито хвалить союзників за внесок у стримування, включаючи Нідерланди за інвестиції в винищувачі подвійного призначення, які можуть нести ядерну зброю США.

Прозорість допомагає передати пряме повідомлення про те, що ми, звичайно, є ядерним альянсом…
Метою НАТО є світ без ядерної зброї, але поки вона існує, ми залишатимемося ядерним альянсом, тому що світ, де росія, Китай і Північна Корея мають ядерну зброю, а НАТО не має, є небезпечніший світ

- зазначив Єнс Столтенберг.

Ядерна зброя, яку рф хоче використати проти американських супутників, ще не введена в дію - ЗМІ15.02.24, 10:20 • 21991 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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