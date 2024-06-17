НАТО начало переговоры о переводе ядерного оружия в режим ожидания на фоне растущей угрозы со стороны рф и Китая. Об этом сообщает The Telegraph, передает УНН.

Детали

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости показать миру ядерный арсенал альянса, чтобы послать четкое сообщение потенциальным врагам.

Столтенберг подчеркнул, что блок ведет консультации по развертыванию большего количества ядерного оружия. Он отметил, что обсуждаются вопросы изъятия ракет из хранилищ и перевода их в режим ожидания, подчеркивая важность прозрачности для сдерживания.

Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в рабочем состоянии, а какие должны храниться, но нам нужно проконсультироваться по этим вопросам. Это именно то, что мы делаем - сказал Йенс Столтенберг.

Он отметил, что десять лет назад ядерные учения проводились в полной тайне, но теперь НАТО открыто хвалит союзников за вклад в сдерживание, включая Нидерланды за инвестиции в истребители двойного назначения, которые могут нести ядерное оружие США.

Прозрачность помогает передать прямое сообщение о том, что мы, конечно, являемся ядерным альянсом...

Целью НАТО является мир без ядерного оружия, но пока оно существует, мы будем оставаться ядерным альянсом, потому что мир, где россия, Китай и Северная Корея имеют ядерное оружие, а НАТО не имеет, является более опасным миром - отметил Йенс Столтенберг.

Ядерное оружие, которое рф хочет использовать против американских спутников, еще не введено в действие - СМИ