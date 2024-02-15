Ядерное оружие, которое рф хочет использовать против американских спутников, еще не введено в действие - СМИ

Ядерное оружие космического базирования, которое разрабатывает россия для вероятного поражения американских спутников, еще не введено в действие, пишет NBC news со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Как сообщается, россия разрабатывает ядерное оружие космического базирования, предназначенное для поражения американских спутников, сообщили три источника, знакомые с этим вопросом.

Оружие еще не введено в действие, сообщили источники NBC News, но стремление москвы создать передовое оружие, способное поставить под угрозу жизненно важную спутниковую сеть США, вызвало беспокойство американских чиновников и побудило председателя комитета по разведке Палаты представителей Майка Тернера выступить в среду с необычным заявлением, призвав Белый дом рассекретить информацию о неназванной "серьезной угрозе национальной безопасности".

Несколько ключевых законодателей, включая спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, заявили в среду, что нет причин для беспокойства в связи с заявлением Тернера.

"Я хочу заверить американский народ, что нет необходимости в общественной тревоге. Мы будем работать вместе над решением этого вопроса, как и над всеми чувствительными вопросами, которые являются засекреченными, и, кроме того, я не имею права разглашать засекреченную информацию и не могу сказать больше, но мы просто хотим заверить всех, что управление находится в надежных руках, мы работаем над этим, и нет никаких оснований для тревоги", - сказал спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.

Член Комитета по разведке Джим Хаймс заявил, что "люди не должны паниковать - это однозначно. Тернер прав, освещая этот вопрос, но он настолько деликатный, что он сейчас не обсуждает его публично".

Представитель Майк Гарсия, сказал, что он призывает всех членов обратить внимание на данные разведки. "Я призываю президента также серьезно отнестись к этому вопросу. И это не политический вопрос. Это то, что требует внимания членов Конгресса и исполнительной власти", -заявил он.

Представитель представителя США Джейсон Кроу сказал, что это одна из нескольких "очень нестабильных вещей, которые мы должны решить... Это то, что требует нашего внимания. Нет сомнений. Это не мгновенный кризис, но, конечно, то, что мы должны быть очень серьезным".

Лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил: "Я думаю, что больше информации будет доступно, если это необходимо, надеюсь, скорее, чем позже".

Председатель Комитета по разведке Сената Марк Уорнер и высокопоставленный член комитета Марко Рубио были проинформированы несколько недель назад об угрозе национальной безопасности, определенной Тернером, сообщили два источника, которые непосредственно знакомы с этим вопросом. Разведывательные данные были предоставлены всем членам Комитета по разведке Сената.

Ожидается, что лидеры Сената не будут присутствовать на брифинге в четверг, поскольку Сенат на двухнедельном перерыве.

Спикер Джонсон отреагировал на заявления о "национальной угрозе для США"