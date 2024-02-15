Ядерное оружие, которое рф хочет использовать против американских спутников, еще не введено в действие - СМИ
По сообщениям, россия разрабатывает ядерное оружие для нацеливания на американские спутники, что вызывает беспокойство среди американских чиновников. Но, согласно источникам, оружие не было введено в эксплуатацию.
На Киевщине объявили подозрение офицеру, который требовал у подчиненных деньги за рассмотрение социально-бытовых вопросов
Руководителя воинской части в Киевской области подозревают в систематическом вымогательстве более 160 000 гривен от 26 подчиненных, предлагая за взятки в размере от 1 500 до 5 000 гривен содействовать в решении их ходатайств о предоставлении материальной помощи, отпусков и других социально-бытовых вопросов.
В районе Мариуполя фиксируют вражеское подкрепление, увеличение личного состава до 5 тысяч человек - Андрющенко
По словам советника мэра Мариуполя, подкрепление противника в этом районе увеличилось на 5 000 человек, а новые подразделения были замечены в прибрежной части Мариупольского района.
НАТО может создать новый учебный центр для ВСУ - СМИ
НАТО планирует открыть учебный центр для Вооруженных сил Украины, чтобы помочь стране перейти на стандарты Альянса и повысить уровень поддержки Украины.
"Мы все чаще слышим, что у Украины заканчиваются боеприпасы", - Салливан
Советник по вопросам национальной безопасности США Джейк Салливан призвал Конгресс как можно быстрее утвердить дополнительное финансирование для Украины, поскольку, по сообщениям, ее войскам не хватает боеприпасов, а они продолжают обороняться от массированных российских атак.
Австралия предоставляет Украине дополнительную военную помощь на 32,4 млн долл., Зеленский выразил благодарность
Австралия предоставила дополнительные $32,4 млн на укрепление обороноспособности Украины, за что Президент Зеленский выразил благодарность.
На Луганщине россияне давят на юг от Невского, подтягивая туда резервы - Лысогор
россияне продолжают наступление к югу от Невского вблизи Тернов в Донецкой области. Находясь в обороне, украинские военные прилагают максимальные усилия, чтобы сточить наступательный потенциал россиян, нанося оккупантам значительные потери.
Ракетная атака рф по Великому Бурлуку на Харьковщине: количество жертв увеличилось до четырех
Спасатели нашли еще одну жертву российского ракетного обстрела в Великом Бурлуке Харьковской области, в результате чего количество погибших возросло до четырех.
На Ивано-Франковщине ликвидировали пожар в результате падения обломков российской ракеты
Обломки сбитой российской ракеты вызвали пожар в хозяйственной постройке на ферме в Ивано-Франковской области Украины, который быстро потушили спасатели.
Заменить американскую военную помощь Украине на Западе не в состоянии - Салливан
По словам Джейка Салливана, США нельзя заменить в предоставлении военной помощи Украине, которая имеет решающее значение, поскольку в украинских войсках заканчиваются боеприпасы, а задержки только помогают России.