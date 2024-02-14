Спикер Джонсон отреагировал на заявления о "национальной угрозе для США"

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что общественности не стоит волноваться после того, как председатель комитета по разведке Майк Тернер призвал президента Байдена рассекретить информацию о "серьезной угрозе национальной безопасности". Об этом пишет издание The Hill, передает УНН.

Детали

Я видел заявление председателя Тернера по этому вопросу, и я хочу заверить американский народ, что нет нужды в общественной тревоге сказал Джонсон журналистам в Капитолии в среду.

Он добавил, что собирается работать, чтобы решить этот вопрос, как и все деликатные вопросы, которые являются секретными".

Мы просто хотим заверить всех: за рулем крепкие руки, мы работаем над этим, и тревоги не нужно отметил Джонсон.

Спикер не стал раскрывать подробности угрозы, сказав, что он "не имеет права разглашать секретную информацию и на самом деле не может сказать больше".

Однако он сказал, что встретится с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном в Капитолии в четверг, а также с лидером меньшинства в Палате представителей Хакиемом Джеффрисом, Тернером и конгрессменом Джимом Хаймсом.

Джонсон сказал, что в прошлом месяце он направил письмо в Белый дом с просьбой о встрече с Байденом, "чтобы обсудить серьезную проблему национальной безопасности, которая является засекреченной", что побудило к встрече в четверг.

Контекст

Замечания Джонсона прозвучали через несколько часов после того, как Тернер объявил в заявлении, что комитет по разведке Палаты представителей предоставил информацию о "серьезной угрозе национальной безопасности" всем членам Конгресса. Он также сказал, что попросил Байдена рассекретить информацию, чтобы Конгресс, администрация и союзники США "могли открыто обсудить действия, необходимые для ответа на эту угрозу".

Источник в ABC News сообщил, что угроза национальной безопасности США может быть связана с желанием России вывести ядерное оружие в космос.

"Серьезная угроза национальной безопасности" США связана с россиянами и их операциями в космосе - Reuters