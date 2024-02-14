Спікер Джонсон відреагував на заяви про "національну загрозу для США"

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що громадськості не варто хвилюватися після того, як голова комітету з розвідки Майк Тернер закликав президента Байдена розсекретити інформацію про "серйозну загрозу національній безпеці". Про це пише видання The Hill, передає УНН.

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Я бачив заяву голови Тернера з цього питання, і я хочу запевнити американський народ, що немає потреби в громадській тривозі сказав Джонсон журналістам у Капітолії в середу.

Він додав, що збирається працювати, щоб вирішити це питання, як і всі делікатні питання, які є секретними".

Ми просто хочемо запевнити всіх: за кермом міцні руки, ми працюємо над цим, і тривоги не потрібно відзначив Джонсон.

Спікер не став розкривати подробиці загрози, сказавши, що він "не має права розголошувати секретну інформацію і насправді не може сказати більше".

Однак він сказав, що зустрінеться з радником з національної безпеки Джейком Салліваном у Капітолії в четвер, а також з лідером меншості в Палаті представників Хакіемом Джеффрісом, Тернером і конгресменом Джимом Хаймсом.

Джонсон сказав, що минулого місяця він надіслав листа до Білого дому з проханням про зустріч із Байденом, "щоб обговорити серйозну проблему національної безпеки, яка є засекреченою", що спонукало до зустрічі у четвер.

Контекст

Зауваження Джонсона прозвучали через кілька годин після того, як Тернер оголосив у заяві, що комітет з розвідки Палати представників надав інформацію про "серйозну загрозу національній безпеці" всім членам Конгресу. Він також сказав, що попросив Байдена розсекретити інформацію, щоб Конгрес, адміністрація та союзники США "могли відкрито обговорити дії, необхідні для відповіді на цю загрозу".

Джерело в ABC News повідомило, що загроза національній безпеці США може бути пов'язана з бажанням Росії вивести ядерну зброю в космосі.

"Серйозна загроза національній безпеці" США пов'язана з росіянами та їхніми операціями у космосі – Reuters