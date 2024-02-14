Росія хоче вивести ядерну зброю в космосі – ABC News
Київ • УНН
Росія хоче використовувати ядерну зброю в космосі проти супутників, згідно з повідомленнями ABC News і членів Конгресу.
Загроза національної безпеки США, про яку стало відомо 14 лютого, пов'язана з тим, що Росія хоче мати ядерну зброю у космосі. Про це пише ABC News з посиланням на два джерела, які знайомі з обговореннями на Капітолійському пагорбі, передає УНН.
Деталі
Наголошується, що не йдеться не про те, щоб скинути ядерну зброю на Землю, а про можливе використання її проти супутників.
Це викликає занепокоєння і дуже делікатне
Не торкаючись теми безпосередньо, багато членів Конгресу назвали проблему серйозною, але нічого такого, що могло б викликати тривогу громадськості.
Радник з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу відмовився конкретно сказати, чи буде зустріч у четвер для обговорення цієї загрози.
Він також відмовився надавати додаткові подробиці про це, окрім того, що загалом "американці розуміють, що у світі є ціла низка загроз і викликів, з якими ми стикаємося щодня", наприклад тероризм.
Я впевнений, що президент Байден своїми рішеннями, які він приймає, збирається гарантувати безпеку американського народу
Контекст
14 лютого конгресмен Майк Тернер, голова комітету з розвідки Палати представників, заявив, що його комісія "надала всім членам Конгресу інформацію про серйозну загрозу національній безпеці".
Я прошу президента Байдена розсекретити всю інформацію, що стосується цієї загрози, щоб Конгрес, адміністрація та наші союзники могли відкрито обговорити дії, необхідні для відповіді на цю загрозу
"Серйозна загроза національній безпеці" США пов'язана з росіянами та їхніми операціями у космосі – Reuters14.02.24, 21:59 • 30508 переглядiв