Россия хочет вывести ядерное оружие в космос - ABC News

Угроза национальной безопасности США, о которой стало известно 14 февраля, связана с тем, что Россия хочет иметь ядерное оружие в космосе. Об этом пишет ABC News со ссылкой на два источника, которые знакомы с обсуждениями на Капитолийском холме, передает УНН.

Детали

Отмечается, что речь идет не о том, чтобы сбросить ядерное оружие на Землю, а о возможном использовании его против спутников.

Это вызывает беспокойство и очень деликатное сообщил источник.

Не касаясь темы напрямую, многие члены Конгресса назвали проблему серьезной, но ничего такого, что могло бы вызвать тревогу общественности.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга отказался конкретно сказать, будет ли встреча в четверг для обсуждения этой угрозы.

Он также отказался предоставлять дополнительные подробности об этом, кроме того, что в целом "американцы понимают, что в мире есть целый ряд угроз и вызовов, с которыми мы сталкиваемся ежедневно", например терроризм.

Я уверен, что президент Байден своими решениями, которые он принимает, собирается гарантировать безопасность американского народа сказал Салливан.

Контекст

14 февраля конгрессмен Майк Тернер, председатель комитета по разведке Палаты представителей, заявил, что его комиссия "предоставила всем членам Конгресса информацию о серьезной угрозе национальной безопасности".

Я прошу президента Байдена рассекретить всю информацию, касающуюся этой угрозы, чтобы Конгресс, администрация и наши союзники могли открыто обсудить действия, необходимые для ответа на эту угрозу заявил Тернер, республиканец от Огайо.

"Серьезная угроза национальной безопасности" США связана с россиянами и их операциями в космосе - Reuters