"Серьезная угроза национальной безопасности" США связана с россиянами и их операциями в космосе - Reuters

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
  •  90087 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
  •  105880 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
  •  108464 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
  •  113356 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  142740 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  202037 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  222879 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  215738 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  317142 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  356260 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
"Серьезная угроза национальной безопасности" США связана с россиянами и их операциями в космосе - Reuters

"Серьезная угроза национальной безопасности" США связана с россиянами и их операциями в космосе - Reuters

Киев  •  УНН

14 февраль 2024, 19:59  •  6464 просмотра

Read in English

Серьезная угроза национальной безопасности, о которой предупреждает Палата представителей США, связана с российскими космическими операциями.

"Серьезная угроза национальной безопасности" о которой предупредили Палату представителей США связана с Россией и операциями в космосе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Детали

Два источника Reuters, которые знакомы с этой проблемой, сказали, что заявление Тернера связано с угрозой от России и операциями в космосе. Однако они не предоставили дополнительных подробностей, отметив что это чрезвычайно секретный вопрос.

В то же время спикер Палаты представителей Майк Джонсон заверил журналистов в Капитолии, что причин паниковать общественности нет.

Твердые руки за рулем. Мы работаем над этим, и тревоги не нужно. 

- сказал он.

Джейк Салливан, советник президента Джо Байдена по национальной безопасности, отказался предоставить подробности. Он сказал, что договорился о брифинге с лидерами Конгресса на четверг и что он был удивлен решением Тернера опубликовать заявление сегодня.

Это было в планах, поэтому я немного удивлен, что конгрессмен Тернер публично выступил сегодня, накануне официальной встречи, чтобы я завтра посидел с ним вместе с нашими специалистами по разведке и обороне. Я не в состоянии сказать что-то большее сегодня. Как я уже сказал, я с нетерпением жду дискуссии с (Тернером), и, очевидно, после этого мы решим, как действовать дальше, но, стоя сегодня здесь, на трибуне, я не могу поделится еще чем-либо (по этому вопросу - ред.). 

 - сказал Салливан на брифинге.

Контекст

Свое заявление Тернер сделал именно тогда, когда администрация Байдена усилила свою критику республиканцев в Палате представителей за возможное блокирование принятого Сенатом законопроекта на 95 миллиардов долларов, который предусматривает, в том числе и оказание помощи Украине. Сторонники законопроекта утверждают, что основной причиной поддержки Соединенными Штатами правительства в Киеве является отказ от угроз со стороны России, которые выходят за пределы Украины.

Reuters отмечает, что Салливан четко дал понять, что он инициировал встречу с "Бандой восьми", запланированную на четверг.

"Банда восьми" касается лидеров республиканцев и демократов в Палате представителей и Сенате, а также ведущих республиканцев и демократов в комитетах по разведке Палаты представителей и Сената.

Напомним

Ранее УНН писал о том, что председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер, сделал необычное заявление. Он предупредил членов Конгресса о неопределенной "серьезной угрозе национальной безопасности. Впрочем, данных о том, что именно это за угроза, тогда еще не было.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ПолитикаНовости Мира
palata-predstavitelei-soedinennikh-shtatov-amerikiПалата представителей Соединенных Штатов Америки
senat-soedinennikh-shtatov-amerikiСенат Соединенных Штатов Америки
kongress-soedinennikh-shtatov-amerikiКонгресс Соединенных Штатов Америки
reutersReuters
maik-dzhonson-politykМайк Джонсон
dzheik-sallivanДжейк Салливан
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
kievКиев
"Серйозна загроза національній безпеці" США пов'язана з росіянами та їхніми операціями у космосі – Reuters
'Serious threat to US national security' posed by Russians and their operations in space - Reuters
Новости по теме

"Серьезная угроза национальной безопасности" США связана с россиянами и их операциями в космосе - Reuters

Серьезная угроза национальной безопасности, о которой предупреждает Палата представителей США, связана с российскими космическими операциями.

Политика •   •  6464 просмотра
"Серьезная угроза национальной безопасности" США связана с россиянами и их операциями в космосе - Reuters

Генштаб о ситуации на фронте: в течение суток состоялось 64 боевых столкновения

Генеральный штаб сообщил, что произошло 64 боевых столкновения. россия нанесла ракетные удары, авиаудары и артиллерийские обстрелы по украинским войскам и населенным пунктам, что привело к жертвам среди гражданского населения и повреждению инфраструктуры.

Война •   •  7444 просмотра
Генштаб о ситуации на фронте: в течение суток состоялось 64 боевых столкновения

Ракетный удар по Великому Бурлуку: прокуратура начала расследование

Прокуратура начала расследование российского ракетного удара по Великому Бурлуку в Харьковской области, в результате которого были разрушены жилые дома, а люди оказались под завалами.

Война •   •  9555 просмотра
Ракетный удар по Великому Бурлуку: прокуратура начала расследование

В центре москвы произошла стрельба: три человека ранены

По предварительным данным, в результате стрельбы в москве возле гостиницы на улице Плющихе ранения получили три человека.

Криминал и ЧП •   •  8533 просмотра
В центре москвы произошла стрельба: три человека ранены

Официально заработали коалиции ПВО и дронов: Умеров по результатам "Рамштайна"

Министр обороны Умеров объявил об официальном запуске Коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны и Коалиции беспилотников после 19-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Война •   •  14592 просмотра
Официально заработали коалиции ПВО и дронов: Умеров по результатам "Рамштайна"

Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп в третий раз стала абсолютной чемпионкой Европы

Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп завоевала три золотые медали на чемпионате Европы в Софии, в третий раз став абсолютной чемпионкой Европы.

Спорт •   •  10187 просмотра
Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп в третий раз стала абсолютной чемпионкой Европы

рф получит ответ: Зеленский о жестоком обстреле Селидово

Президент Зеленский осудил российский обстрел Селидово, в результате которого погибли три человека, включая мать и сына, и пообещал ответить на атаку на украинский город.

Война •   •  16247 просмотра
рф получит ответ: Зеленский о жестоком обстреле Селидово

Донецкая область: россияне обстреляли Краматорск, есть разрушения

14 февраля россияне нанесли артиллерийский удар по Краматорску Донецкой области, в результате которого было разрушено десяток частных домохозяйств вблизи жилых кварталов, хотя обошлось без жертв.

Война •   •  15158 просмотра
Донецкая область: россияне обстреляли Краматорск, есть разрушения

Дроны, ПВО, самолеты, разминирование: Умеров рассказал об основных результатах 19-го заседания "Рамштайн"

Министр обороны Умеров обсудил результаты 19-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, включая формирование коалиций для оказания Украине помощи по противовоздушной обороне, беспилотникам и разминированию.

Война •   •  16811 просмотра
Дроны, ПВО, самолеты, разминирование: Умеров рассказал об основных результатах 19-го заседания "Рамштайн"

Порошенко говорит, что его снова "не пустили" за границу. В Верховной Раде отреагировали

В Верховной Раде опровергли заявление народного депутата Петра Порошенко о том, что спикер не подписал распоряжение о его участии в Мюнхенской конференции по безопасности из-за якобы угрозы его жизни за рубежом, заявив, что в парламент не поступало никаких документов для участия Порошенко.

Политика •   •  15069 просмотра
Порошенко говорит, что его снова "не пустили" за границу. В Верховной Раде отреагировали