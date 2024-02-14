"Серьезная угроза национальной безопасности" США связана с россиянами и их операциями в космосе - Reuters

"Серьезная угроза национальной безопасности" о которой предупредили Палату представителей США связана с Россией и операциями в космосе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Детали

Два источника Reuters, которые знакомы с этой проблемой, сказали, что заявление Тернера связано с угрозой от России и операциями в космосе. Однако они не предоставили дополнительных подробностей, отметив что это чрезвычайно секретный вопрос.

В то же время спикер Палаты представителей Майк Джонсон заверил журналистов в Капитолии, что причин паниковать общественности нет.

Твердые руки за рулем. Мы работаем над этим, и тревоги не нужно. - сказал он.

Джейк Салливан, советник президента Джо Байдена по национальной безопасности, отказался предоставить подробности. Он сказал, что договорился о брифинге с лидерами Конгресса на четверг и что он был удивлен решением Тернера опубликовать заявление сегодня.

Это было в планах, поэтому я немного удивлен, что конгрессмен Тернер публично выступил сегодня, накануне официальной встречи, чтобы я завтра посидел с ним вместе с нашими специалистами по разведке и обороне. Я не в состоянии сказать что-то большее сегодня. Как я уже сказал, я с нетерпением жду дискуссии с (Тернером), и, очевидно, после этого мы решим, как действовать дальше, но, стоя сегодня здесь, на трибуне, я не могу поделится еще чем-либо (по этому вопросу - ред.). - сказал Салливан на брифинге.

Контекст

Свое заявление Тернер сделал именно тогда, когда администрация Байдена усилила свою критику республиканцев в Палате представителей за возможное блокирование принятого Сенатом законопроекта на 95 миллиардов долларов, который предусматривает, в том числе и оказание помощи Украине. Сторонники законопроекта утверждают, что основной причиной поддержки Соединенными Штатами правительства в Киеве является отказ от угроз со стороны России, которые выходят за пределы Украины.

Reuters отмечает, что Салливан четко дал понять, что он инициировал встречу с "Бандой восьми", запланированную на четверг.

"Банда восьми" касается лидеров республиканцев и демократов в Палате представителей и Сенате, а также ведущих республиканцев и демократов в комитетах по разведке Палаты представителей и Сената.

Напомним

Ранее УНН писал о том, что председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер, сделал необычное заявление. Он предупредил членов Конгресса о неопределенной "серьезной угрозе национальной безопасности. Впрочем, данных о том, что именно это за угроза, тогда еще не было.