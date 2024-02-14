Голова розвідки Конгресу США попередив про "серйозну загрозу національній безпеці"
Київ • УНН
Голова Комітету з питань розвідки Палати представників попередив про невизначену "серйозну загрозу національній безпеці", але не надав жодних додаткових деталей.
Голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер, зробив незвичайну заяву. Він попередив членів Конгресу про невизначену "серйозну загрозу національній безпеці. Також цю інформацію підтвердив чиновник із Білого дому. Ця заява є й на сторінці Білого дому соцмережі Х, передає УНН.
Я прошу президента Байдена розсекретити всю інформацію, пов’язану з цією загрозою, щоб Конгрес, адміністрація та наші союзники могли відкрито обговорити дії, необхідні для відповіді на цю загрозу.
Деталі
Зазначимо, що більше конгресмен нічого не сказав, і не надав жодної додаткової інформації в інформаційних запитах американським журналістам Ройтерз.
Джейк Салліван, радник президента Джо Байдена з національної безпеки, також відмовився надати подробиці. Він сказав, що організував зустріч із лідерами Конгресу з цього приводу до того, як Тернер опублікував свою заяву.
"Я не в змозі сказати щось більше сьогодні. Як я вже сказав, я з нетерпінням чекаю дискусії з (Тернером – ред.), і, очевидно, після цього ми вирішимо, як діяти далі, але, стоячи сьогодні тут, на трибуні, я не можу поділіться будь-чим далі", - сказав Салліван на брифінгу.
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