Глава разведки Конгресса США предупредил о "серьезной угрозе национальной безопасности"

Председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер, сделал необычное заявление. Он предупредил членов Конгресса о неопределенной "серьезной угрозе" национальной безопасности. Также эту информацию подтвердил чиновник из Белого дома. Это заявление есть и на странице Белого дома соцсети Х, передает УНН.

Я прошу президента Байдена рассекретить всю информацию, связанную с этой угрозой, чтобы Конгресс, администрация и наши союзники могли открыто обсудить действия, необходимые для ответа на эту угрозу. - заявил конгрессмен Майк Тернер.

Детали

Отметим, что больше конгрессмен ничего не сказал, и не предоставил никакой дополнительной информации в информационных запросах американским журналистам Ройтерз.

Джейк Салливан, советник президента Джо Байдена по национальной безопасности, также отказался предоставить подробности. Он сказал, что организовал встречу с лидерами Конгресса по этому поводу до того, как Тернер опубликовал свое заявление.

"Я не в состоянии сказать что-то больше сегодня. Как я уже сказал, я с нетерпением жду дискуссии с (Тернером - ред.), и, очевидно, после этого мы решим, как действовать дальше, но, стоя сегодня здесь, на трибуне, я не могу поделится чем-либо дальше", - сказал Салливан на брифинге.

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