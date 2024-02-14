Украина и США обсудили реформы внутреннего аудита и контроль за военной помощью

Заместитель Министра обороны Юрий Джигир встретился с представителями посольства США во главе со вторым секретарем Политического отдела Посольства США в Украине Камило Кабаллеро. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины, пишет УНН.

Детали

Стороны обсудили состояние реформирования системы внутреннего аудита с учетом лучших практик и опыта американских партнеров, а также перспективы создания аудиторского комитета в системе Минобороны.

Отдельно речь шла о мониторинге конечного использования оружия и техники, предоставленной американскими партнерами, как материально-техническая помощь. В частности - особенности процедур совместных инспекций в местах хранения вооружения.

Мы очень благодарны партнерам за всю технику и оружие, с помощью которого наши защитники и защитницы защищают Украину. Наши союзники должны быть уверены, что это оружие используется согласованным с партнерами способом - а именно для победы над российским агрессором - резюмировал заместитель министра обороны Юрий Джигир.

Дополнение

Также американская сторона проинформирована о мерах, которые осуществляет внутренний аудит по учету возможных рисков при заключении контрактов по обеспечению Сил обороны.

В НАБУ назвали предпосылки коррупционных схем в Минобороны на закупках продуктов

Напомним

Кабмин утвердил порядок мониторинга и контроля за использованием международной военной помощи для обеспечения потребностей Сил безопасности и обороны во время военного положения. В постановлении расписан механизм получения международной военной помощи.