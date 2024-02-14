В НАБУ назвали предпосылки коррупционных схем в Минобороны на закупках продуктов

Национальное антикоррупционное бюро Украины выявило предпосылки коррупционных злоупотреблений в Министерстве обороны при закупке продуктов для ВСУ и сформировало соответствующие рекомендации, чтобы их избежать. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Детали

В рамках расследования уголовного производства по закупке Министерством обороны услуги по организации питания детективы Национального бюро обнаружили предпосылки, которые позволяют значительно завышать цены на определенные категории продуктов - резюмировали в ведомстве.

Для устранения предпосылок таких злоупотреблений НАБУ сформировало соответствующие рекомендации и передало их на рассмотрение Минобороны.

Рекомендации, в частности предусматривают усиление контроля за качеством услуг по обеспечению питанием, а также внесение изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие процедуру обеспечения питания личного состава ВСУ.

Также в НАБУ подготовили инфографику, которая позволяет понять, как действующий порядок закупок продуктов Минобороны позволяет отдельным поставщикам получать сверхприбыли.

Напомним

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины обнаружили коррупционную схему, по которой в Минобороны закупали продукты по завышенной цене.

Минобороны усиливает контроль за качеством питания: вдвое увеличено количество групп для проверок