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Яйця, лосось, лохина: НАБУ підтвердило корупційну схему закупівлі продуктів в Міноборони

Яйця, лосось, лохина: НАБУ підтвердило корупційну схему закупівлі продуктів в Міноборони

Київ • УНН

 • 52027 перегляди

Детективи Національного антикорупційного бюро України викрили корупційну схему, за якою Міністерство оборони закуповувало продукти харчування за завищеними цінами, що дозволило деяким постачальникам отримувати надприбутки з військового бюджету.

Детективи Національного антикорупційного бюро України виявили корупційну схему, за якою в Міноборони закуповували продукти за завищеною ціною. Про це пише пресслужба НАБУ, передає УНН.

Деталі

В межах розслідування кримінального провадження щодо закупівлі Міністерством оборони України послуги з організації харчування детективи Національного бюро підтвердили факти існування корупційної схеми, яка дозволяє значно завищувати ціни на певні категорії продуктів

- резюмували в НАБУ

Бюро підкреслили, що завдяки таким закупівлям недоброчесні постачальники отримують надприбутки та фактично наживаються на армії. 

Застосування наявної системи закупівель дозволяє постачальникам вдаватися до зловживань при формуванні ціни на ходові групи продуктів: яйця продають втридорога, а лосось або лохину, які не побачиш в раціоні військових, – за цінами, в рази нижче ринкових 

- пояснили в Національному антикорупційному бюро.

Зазначається, що детективи вилучають та опрацьовують величезний масив первинних документів складського обліку військових частин, одержувачів послуги, аби підтвердити факти зловживань. 

Результати невтішні: Міноборони провело позапланову перевірку продуктових складів військових частин19.01.24, 14:24 • 36035 переглядiв

Наразі призначено низку експертиз, триває збір додаткових матеріалів. Національне бюро розуміє важливість цього розслідування та суспільний резонанс навколо нього, а тому і надалі інформуватиме про його перебіг

- підсумували в НАБУ. 

Також в пресслужбі Бюро оприлюднили фото частини документів, які були вилучені  під час проведення слідчих дій.

Нагадаємо

Міністерство оборони України у 2024 році посилить перевірки відповідності харчових продуктів державним стандартам та іншим нормативним документам. Для цієї мети буде збільшена кількість робочих груп, які проводять контроль.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ЕкономікаПолітикаКримінал та НП
natsionalne-antykoruptsiine-biuro-ukrainyНаціональне антикорупційне бюро України
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
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