Міноборони посилює контроль за якістю харчування: вдвічі збільшена кількість груп для перевірок
Київ • УНН
Міністерство оборони України подвоїть кількість робочих груп для посилення перевірок якості харчових продуктів та дотримання стандартів у 2024 році.
Міністерство оборони України у 2024 році посилить перевірки відповідність харчових продуктів державним стандартам та іншим нормативним документам. Для цієї мети буде збільшена кількість робочих груп, які проводять контроль.
Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.
Міноборони у 2024 році вдівічі збільшить кількість робочих груп для перевірки якості харчування.
Деталі
Розповідається, що посадовці відвідали одну з військових частин - Установу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, де проводять лабораторні випробування харчових продуктів за показниками безпечності та окремими показниками якості. У візиті особисту участь взяли заступник Міністра оборони Віталій Половенко разом з членом Антикорупційної ради Геннадієм Кривошеєю.
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За словами Половенко, силами однієї зазначеної вище Установи не допустили до постачання до військ понад 4765 тонн неякісних та небезпечних продуктів у 2023 році.
Саме на рівні таких лабораторій визначають відповідність харчових продуктів державним стандартам та іншим нормативним документам, згідно з якими вони виготовлені. Наприклад, в зоні відповідальності цієї військової частини перебувають вісім областей
Нагадаємо
Міноборони має провести внутрішні зміни в політиці розвитку Збройних Сил України. Заступник міністра оборони України зазначив, що для кожного періоду "до служби", "під час служби" та "після служби" мають бути встановлені сучасні та цивілізовані підходи для зміцнення обороноздатності країни.
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